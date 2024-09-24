Будут судить должностных лиц Полтавского горно-обогатительного комбината за хищение 370 млн гривен

Менеджмент Полтавского ГОКа обвиняется в незаконном распоряжении минеральным сырьем.

В суд направлен обвинительный акт в отношении семи должностных и служебных лиц ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Полтавский ГОК), которых обвиняют в хищении более 370 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Компания «Полтавский ГОК» принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго и является частью группы Ferrexpo plc.

По данным следствия, менеджмент комбината, принадлежащего беглому олигарху, с 2019 по 2021 годы незаконно распоряжался полезными ископаемыми общегосударственного значения, не имея соответствующего разрешения на пользование недрами. Они реализовали тонны минерального сырья, нанеся государству ущерб почти на 80 миллионов гривен.

Злоумышленники привлекли к схеме другие предприятия, которые перепродавали это же сырье по значительно более высоким ценам. В частности, топ-менеджмент без необходимых разрешений продавал щебеночное сырье, изготовленное из отходов, добытых в карьере.

Фигуранты дела обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по частям 3 и 5 статьи 27, части 5 статьи 191, а также частям 3 и 5 статьи 27 и части 3 статьи 209. В соответствии с санкциями, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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