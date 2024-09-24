Практика судов
  1. В Украине

Будут судить должностных лиц Полтавского горно-обогатительного комбината за хищение 370 млн гривен

20:05, 24 сентября 2024
Менеджмент Полтавского ГОКа обвиняется в незаконном распоряжении минеральным сырьем.
Будут судить должностных лиц Полтавского горно-обогатительного комбината за хищение 370 млн гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В суд направлен обвинительный акт в отношении семи должностных и служебных лиц ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Полтавский ГОК), которых обвиняют в хищении более 370 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Компания «Полтавский ГОК» принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго и является частью группы Ferrexpo plc.

По данным следствия, менеджмент комбината, принадлежащего беглому олигарху, с 2019 по 2021 годы незаконно распоряжался полезными ископаемыми общегосударственного значения, не имея соответствующего разрешения на пользование недрами. Они реализовали тонны минерального сырья, нанеся государству ущерб почти на 80 миллионов гривен.

Злоумышленники привлекли к схеме другие предприятия, которые перепродавали это же сырье по значительно более высоким ценам. В частности, топ-менеджмент без необходимых разрешений продавал щебеночное сырье, изготовленное из отходов, добытых в карьере.

Фигуранты дела обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по частям 3 и 5 статьи 27, части 5 статьи 191, а также частям 3 и 5 статьи 27 и части 3 статьи 209. В соответствии с санкциями, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Съезд ученых-правоведов избрал двух членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и члена Совета прокуроров

Членами КДКП и Совета прокуроров избраны представители высших учебных заведений Киева и Харькова.

Для обеспечения расходов бюджета на 2025 год украинскому правительству нужно где-то найти и одолжить более 23 млрд долларов США – Роксолана Пидласа

Те или иные расходы не профинансированы в проекте бюджета не потому, что кто-то глуп, и не понимает важности определенных сфер, а потому что этих денег просто нет – глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина.

Каждая покрываемая в социальном бюджете гривна – это средства, которые нам спонсируют международные партнеры – в правительстве объяснили причины замораживания соцстандартов в проекте бюджета на 2025 год

В свою очередь, глава Антикоррупционных комитетов Рады Анастасия Радина подчеркнула, что «23 миллиарда долларов по состоянию на данный момент непонятно откуда мы будем брать для покрытия даже тех расходов, которые уже заложены в этом бюджете, и это надо понимать».

Кабмин запускает автоматизированную печать повесток с помощью реестра «Оберег» – до конца 2024 года напечатают 900 тысяч повесток

Повестки будут печатать автоматически с помощью Реестра «Оберег», за это из резервного фонда бюджета «Укрпочта» получит 54 млн грн, а полиграфический комбинат «Украина» 17,82 млн грн.

Судья Верховного Суда Алла Олейник уволилась в отставку

Алла Олейник продолжит карьеру как судья Конституционного суда Украины.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду