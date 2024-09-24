Судитимуть посадовців Полтавського гірничо-збагачувального комбінату за розкрадання 370 млн гривень

Менеджмент Полтавського ГЗК звинувачується у незаконному розпорядженні мінеральною сировиною.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно семи посадовців і службових осіб ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (Полтавський ГЗК), яких обвинувачують у розкраданні понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Компанія «Полтавський ГЗК» належить олігарху-втікачу Костянтину Жеваго і є частиною групи Ferrexpo plc.

За даними слідства, менеджмент комбінату, що належить олігарху-втікачу, з 2019 по 2021 роки незаконно розпоряджався корисними копалинами загальнодержавного значення, не маючи відповідного дозволу на користування надрами. Вони реалізували тонни мінеральної сировини, завдавши державі збитків на майже 80 мільйонів гривень.

Зловмисники залучили до схеми інші підприємства, які перепродавали цю ж сировину за значно вищими цінами. Зокрема, топменеджмент без необхідних дозволів продавав щебеневу сировину, виготовлену з відходів, видобутих у кар'єрі.

Фігуранти справи обвинувачуються за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за частинами 3 і 5 статті 27, частиною 5 статті 191, а також частинами 3 і 5 статті 27 і частиною 3 статті 209. Відповідно до санкцій, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна.

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