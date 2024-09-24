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У ПФ пояснили, чи варто у 60 років переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком

11:59, 24 вересня 2024
На обчислення розмірів різних видів пенсії впливають певні особливості
У ПФ пояснили, чи варто у 60 років переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком
Фото: volynnews.com
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Пенсійний фонд України продовжує відповідати на запитання громадян щодо пенсійних виплат.

Цього разу до ПФ надійшло наступне запитання: «Отримую пенсію по інвалідності II групи та продовжую працювати. У вересні мені виповнюється 60 років. Чи варто переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком?».

У Пенсійному фонді зазначили, що відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» людина, яка має право на різні види пенсій (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), обирає один з цих видів пенсії. Питання вибору виду пенсії людина вирішує самостійно, як правило, орієнтуючись на те, розмір якої пенсії вищий.

Водночас на обчислення розмірів різних видів пенсії впливають певні особливості. Так, пенсія по інвалідності II групи призначається в розмірі 90% пенсії за віком. При цьому для обчислення такої пенсії за віком до страхового стажу зараховується додатковий стаж – період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

У випадках, коли інвалідність встановлено в молодому віці, тривалість додаткового стажу досить велика, тому перехід на пенсію за віком не завжди є доцільним.

У ПФ додали, що з питанням переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком варто звертатися тим, хто після призначення пенсії по інвалідності продовжував працювати, оскільки якщо пенсіонер продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу і вперше переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення пенсії (враховується середня заробітна плата за три календарні роки, що передують року звернення за переходом на пенсію за віком).

Переведення з одного виду пенсії на інший відбувається з дати подання заяви з усіма необхідними документами.

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