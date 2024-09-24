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В ПФ объяснили, стоит ли в 60 лет переходить с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту

11:59, 24 сентября 2024
На вычисление размеров разных видов пенсии влияют определенные особенности
В ПФ объяснили, стоит ли в 60 лет переходить с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту
Фото: volynnews.com
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Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан о пенсионных выплатах.

В этот раз в ПФ пришел следующий вопрос: «Получаю пенсию по инвалидности II группы и продолжаю работать. В сентябре мне исполняется 60 лет. Следует ли переходить с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту?».

В Пенсионном фонде отметили, что согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» человек, имеющий право на различные виды пенсий (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), выбирает один из этих видов пенсии Вопрос выбора вида пенсии человек решает самостоятельно, как правило, ориентируясь на то, размер какой пенсии выше.

В то же время, на исчисление размеров различных видов пенсии влияют определенные особенности. Так, пенсия по инвалидности II группы назначается в размере 90% пенсии по возрасту. При этом для исчисления такой пенсии по возрасту в страховой стаж засчитывается дополнительный стаж – период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

В случаях, когда инвалидность установлена ​​в молодом возрасте, продолжительность дополнительного стажа достаточно велика, поэтому переход на пенсию по возрасту не всегда целесообразно.

В ПФ добавили, что с вопросом перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту следует обращаться тем, кто после назначения пенсии по инвалидности продолжал работать, поскольку если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии (учитывается средняя заработная плата за три календарных года, предшествующих году обращения за переходом на пенсию по возрасту).

Перевод с одного вида пенсии в другой происходит с даты подачи заявления со всеми необходимыми документами.

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