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«Это вписывается в политику путина», – Дуда осудил заявление министра обороны Польши относительно вступления Украины в ЕС

13:11, 24 сентября 2024
Волынский вопрос не должен быть препятствием для интеграции Украины в ЕС, – Анджей Дуда.
«Это вписывается в политику путина», – Дуда осудил заявление министра обороны Польши относительно вступления Украины в ЕС
Источник фото: PAP
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Президент Польши Анджей Дуда выразил критическую позицию относительно комментариев министра обороны Владислава Косиняка-Камыша о том, что Украине не следует ожидать вступления в Европейский Союз, если не будет решен «Волынский вопрос». Об этом Дуда заявил в интервью для Polsat News, сообщает Rzeczpospolita.

Дуда отметил, что стремится избегать создания напряженности между Варшавой и Киевом. Он подчеркнул, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос Волынской трагедии, в частности, посещение Луцка для почтения памяти жертв этого события.

Президент Польши акцентировал на важности поиска взаимопонимания во всех сложных вопросах, включая исторические, и осудил идею о том, что этот вопрос может стать препятствием для интеграции Украины с ЕС.

«путин напал на Украину, чтобы остановить ее интеграцию в ЕС. Если кто-то в связи с этим говорит, что он собирается заблокировать доступ Украины в Европейский Союз, то он идет в русле политики Владимира Путина. Я хотел бы знать, что конкретно имеют в виду министры, премьер-министры, когда делают такие заявления. Это сложные вопросы, в том числе и для самих украинцев, которые надо учитывать, которые годами замалчивались», - подчеркнул Дуда.

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