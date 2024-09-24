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Стало известно, когда Алла Олейник примет присягу судьи КСУ

10:47, 24 сентября 2024
18 сентября Алла Олейник назначена судьей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины.
Стало известно, когда Алла Олейник примет присягу судьи КСУ
Фото: supreme.court.gov.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судью Верховного Суда Аллу Олейник избрали судьей Конституционного Суда.

25 сентября судья Конституционного Суда Украины Алла Олейник примет присягу на специальном пленарном заседании КСУ. Об этом сообщил официальный сайт Конституционного суда Украины.

Олейник Алла Сергеевна – высококвалифицированный юрист, кандидат юридических наук, доцент. Имеет стаж работы в области права более 30 лет, из них более 23 лет – на должностях судьи судов первой, апелляционной и кассационной инстанций. Занимала должности судьи Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. С 2014 по 2017 год была членом Высшего совета юстиции (ныне Высший совет правосудия).

Совещательная группа экспертов обоснованно установила соответствие Аллы Олийнык критериям высоких моральных качеств и уровня компетентности в области права. По результатам голосования 18 сентября 2024 года Алла Олейник назначена судьей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины.

Напомним, какие вопросы задавали делегаты Алле Олейник, можно прочитать в текстовой трансляции «Судебно-юридической газеты».

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