XX съезд судей Украины – текстовая и онлайн трансляция, день первый

Выборы судьи Конституционного Суда, утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

XX съезд судей Украины 18 сентября 2024 года начинает свою работу.

Также, вероятно, делегатам съезда придется поработать еще и 19 сентября.

Участие в работе Съезда судей примут 277 делегатов от судов всех уровней согласно специализации.

Съезд судей будет проходить в два этапа. Второй этап намечен на март 2025 года.

На первом этапе Съезда планируется избрать судью Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей, а также утвердить обновленную редакцию Кодекса судейской этики.

10:45 Головуючим на з'їзді обрано голову РСУ Богдана Моніча, а секретарем з'їзду - суддя Господарського суду міста Києва Оксана Марченко.

10:35 На з'їзді суддів присутні також голова Вищої ради правосуддя, заступник голови ВККС Олексій Омельян, в. о. голови ДСА Максим Пампура.

Конституційний Суд обмежився вітальним листом на адресу з'їзду за підписом в. о. голови КСУ Віктора Кривенко.

10:30 З вітальним словом виступив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Голова ВС назвав XX з'їзд суддів «історичним».

Він розповів, що вже 2,5 роки суддівська спільнота живе та працює у стані великого напруження. Судовій владі довелося долати труднощі, викликані війною - евакуація судів, суддів та судових справ, зміна підсудності справ, руйнування будівель судів тощо. Також суди зіткнулися з величезною кількістю справ, які для більшості суддів були новими - відшкодування збитків, заподіяних війною, справи щодо воєнних та військових злочинів тощо.

К досягненням судової влади за час війни Станіслав Кравченко відніс те, що діяльність чималої кількості судів вдалося відновити, зокрема у Херсоні.

Крім того, відновлена діяльність ВРП та ВККС, ефективно працює Рада суддів України, яка швидко реагує на проблеми, що виникають у діяльності судової влади.

«Судова влада втрималася та довела свою ефективність», - зазначив голова ВС.

Також Станіслав Кравченко закликав делегатів з'їзду обрати суддю КСУ, а у подальшому - членів ВРП.

10:15 XX з'їзд суддів розпочав роботу.

В целом порядок работы XX съезда судей выглядит так:

избрание трех судей Конституционного суда Украины по квоте съезда судей

избрание двух членов Высшего совета правосудия (в марте 2025 года истекает срок полномочий членов ВСП Виталия Салихова и Инны Плахтий)

переизбрание состава Совета судей Украины (действующий состав работает с 2021 года)

утверждение обновленной редакции Кодекса судейской этики

Отчет Совета судей Украины

Информация Высшей квалификационной комиссии судей о ее деятельности

Информация Государственной судебной администрации о финансовом и материальном обеспечении судов.

Следует отметить, что большинство кадровых вопросов – избрание еще двух судей КСУ, а также избрание двух членов Высшего совета правосудия, Съезду судей придется решать в следующем году, поскольку пока еще не готовы выводы Совещательной группы экспертов и Этического совета относительно кандидатов в КСУ и ВСП.

Что касается кандидатов на еще одну должность судьи КСУ, то 18 сентября делегаты съезда будут выбирать среди двух претенденток – судей Верховного Суда, которые в мае получили положительные выводы от Совещательной группы экспертов.

Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. В 1999-2003 годах Алла Олейник работала в Конституционном Суде на должности научного консультанта судьи КСУ. В 2003-2007 годах – судья Шевченковского районного суда города Киева. С 2007 по 2011 год – судья Апелляционного суда города Киева. С 2010 по 2017 годы – судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. С 2017 года – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Кроме того, с 2014 по 2017 годы Алла Олейник была членом Высшего совета юстиции/правосудия по квоте Съезда судей.

Интересно, что в случае избрания на должность судьи КСУ Алла Олийнык сможет установить уникальное достижение – она не только осуществляла правосудие в двух кассационных судах, но была членом Высшего совета юстиции/правосудия и может стать судьей Конституционного Суда.

Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда. Кандидат имеет большой опыт как адвокатской деятельности, так и научной и преподавательской деятельности. Адвокатскую деятельность Александра Яновская начала еще в 1994 году, а в 2000 году – преподавательскую. До назначения в 2017 году на должность судьи Верховного суда Александра Яновская работала в должности профессора кафедры правосудия КНУ им. Т. Шевченко. Как судья Кассационного уголовного суда ВС избиралась судьей Большой Палаты Верховного Суда.

Кроме того, в 2015 году Александра Яновская была судьей ad hoc ЕСПЧ. С 2022 года Александра Яновская является представителем Украины в Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ). Доктор юридических наук.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.