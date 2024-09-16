Рада суддів України опублікувала список делегатів ХХ з'їзду суддів

Рада суддів опублікувала список делегатів ХХ чергового з'їзду суддів України.
Всього в судах України усіх юрисдикцій, відповідно до рішення Ради суддів України від 14 серпня 2024 року №27, має бути обрано 277 делегатів. Станом на 13 вересня обраними є 273 делегати.
Нагадаємо, що XX з’їзд суддів відбудеться у два етапи – 18 вересня та у березні 2025 року.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що РСУ погодила зміни до Кодексу суддівської етики, тепер справа за З’їздом суддів.
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