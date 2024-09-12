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РСУ погодила зміни до Кодексу суддівської етики, тепер справа за З’їздом суддів

16:05, 12 вересня 2024
На з’їзді суддів 18-19 вересня очікуються дискусії щодо запропонованих змін у Кодекс суддівської етики.
РСУ погодила зміни до Кодексу суддівської етики, тепер справа за З’їздом суддів
Джерело фото: РСУ
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Рада суддів України 12 вересня схвалила проект змін до Кодексу суддівської етики, який був розроблений за ініціативи і за безпосередньої участі РСУ.

Тепер оновлену редакцію Кодексу суддівської етики розгляне XX з’їзд суддів, який розпочне свою роботу 18 вересня.

Під час голосування за схвалення оновленої редакції Кодексу утримався від голосування лише один член РСУ – суддя КАС ВС Володимир Кравчук. Він зазначив, що не погоджується з деякими формулюваннями, викладеними в Проекті, та запропонував залишити їх в діючої редакції.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» вже детально розповідала про положення оновленої редакції Кодексу.

Окрім дійсно цікавих моментів, таких як дозвіл суддям використовувати при підготовці судових рішень штучний інтелект та можливість публічно виступати на захист авторитету та незалежності судової влади, запропонований варіант змін у Кодекс містить і низку дискусійних пропозицій.

Наприклад, зміни у Кодекс фактично посилюють контроль над публічною поведінкою суддів та їх висловлюваннями, зокрема, у соціальних мережах.

Втім, як зазначив 12 вересня голова РСУ Богдан Моніч, робоча група, яка працювала над оновленням Кодексу суддівської етики, свою роботу завершила, а вже далі потрібно визначитися З’їзду суддів.

«Безумовно будуть запитання від делегатів з’їзду, будуть дискусії», - повідомив Богдан Моніч.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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РСУ погодила зміни до Кодексу суддівської етики, тепер справа за З’їздом суддів

На з’їзді суддів 18-19 вересня очікуються дискусії щодо запропонованих змін у Кодекс суддівської етики.

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