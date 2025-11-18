  1. У світі

Дональд Трамп готовий підписати законопроект про санкції проти РФ, але при одній умові — Reuters

08:30, 18 листопада 2025
Дональд Трамп хоче зберегти за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення щодо санкцій.
Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроект про санкції проти РФ, але за умови, що збереже за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів. Про це сказав один з високопоставлених представників Білого дому, пише Reuters.

Повідомляється, що Трамп заявив журналістам у неділю ввечері, що він «не має нічого проти» того, що республіканці працюють над законопроектом про введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією.

Трамп сказав, що вони можуть прийняти його пропозицію додати Іран до санкцій.

Сенатор Ліндсі Грем і представник Палати представників Брайан Фіцпатрік виступили авторами законопроекту про введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією, включаючи покупців її енергоносіїв.

На запитання, чи готовий Трамп підтримати законопроєкт, чиновник відповів: «Він його підпише. Він дав це зрозуміти вчора ввечері».

При цьому чиновник додав, що Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантуватимуть, що Трамп збереже контроль над санкціями.

«Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій було положення, яке гарантує президенту право остаточного ухвалення рішення щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроекту», - пояснив чиновник.

Водночас він додав, що Білий дім продовжує вести переговори з РФ про припинення війни в Україні.

«Ми, безумовно, все ще працюємо над цим. Просто це не було в центрі новин, тому що у нас і так багато всього відбувається», - резюмував представник адміністрації.

