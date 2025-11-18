Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ, но при одном условии — Reuters

Дональд Трамп хочет сохранить за собой полномочия принимать окончательное решение по санкциям.

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ, но при условии, что сохранит за собой полномочия принимать окончательное решение по этим мерам. Об этом сказал один из высокопоставленных представителей Белого дома, пишет Reuters.

Сообщается, что Трамп заявил журналистам в воскресенье вечером, что он «ничего не имеет против» того, что республиканцы работают над законопроектом о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией.

Трамп сказал, что они могут принять его предложение добавить Иран к санкциям.

Сенатор Линдси Грэм и представитель Палаты представителей Брайан Фицпатрик выступили авторами законопроекта о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией, включая покупателей ее энергоносителей.

На вопрос, готов ли Трамп поддержать законопроект, чиновник ответил: «Он его подпишет. Он дал это понять вчера вечером».

При этом чиновник добавил, что Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые гарантируют, что Трамп сохранит контроль над санкциями.

«Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, которое гарантирует президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта», — объяснил он.

В то же время он добавил, что Белый дом продолжает вести переговоры с РФ о прекращении войны в Украине.

«Мы, безусловно, все еще работаем над этим. Просто это не было в центре новостей, потому что у нас и так много всего происходит», — резюмировал представитель администрации.

