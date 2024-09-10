Суддям дозволять використовувати штучний інтелект під час підготовки судових рішень

Використання штучного інтелекту в діяльності суддів буде обмежене і не повинно стосуватися оцінки і процесу ухвалення рішень.

Українським суддям під час професійної діяльності дозволять використовувати штучний інтелект (AI).

Відповідна стаття під номером 16 додана у нову редакцію Кодексу суддівської етики.

Як було відзначено 9 вересня під час презентації проекту оновленого Кодексу суддівської етики, у новій редакції Кодексу запропоновано зазначити, що:

«Використання суддею технологій штучного інтелекту є допустимим, якщо це не впливає на незалежність та неупередженість судді, не стосується оцінки доказів і процесу ухвалення рішень та не порушує вимог законодавства».

Таким чином, українські судді зможуть використовувати програми зі штучними інтелектом для підготовки судових рішень, пошуку релевантної судової практики та аналізу необхідної інформації.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» детально повідомляла про нові положення Кодексу суддівської етики.

12 вересня зміни до Кодексу суддівської етики розгляне на своєму засіданні Рада суддів України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.