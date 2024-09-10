Для бажаючих стати адвокатами введуть єдиний регулярний іспит – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя

Також буде введений публічний електронний реєстр дисциплінарних рішень щодо адвокатів – «Судово-юридичній газеті» стали відомі деталі фінальної версії проекту Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства 2024-2029 роки.

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В Україні пропонують створити публічний електронний реєстр дисциплінарних рішень щодо адвокатів і ввести єдиний загальнонаціональний регулярний іспит для осіб, які виявили бажання стати адвокатом. Відповідні новації передбачені у фіналізованій версії Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства 2024-2029 роки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Офіс Президента завершує роботу над Стратегією.

«Судово-юридичній газеті» стали відомі деталі фінальної версії проекту цієї Стратегії.

Зокрема, один із розділів документу присвячений «удосконаленню інституту адвокатури».

Стратегічним питанням тут визначено забезпечення «функціональної досконалості системи організації і управління адвокатурою, що відповідає європейським стандартам, прозорого порядку доступу до адвокатської діяльності, високого рівня дотримання етики та професійної поведінки адвокатів, високої ефективності механізмів захисту прав адвокатів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, своєчасного виконання обов'язку обрання членів Вищої ради правосуддя та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів».

Заходи визначені наступні.

Щодо адвокатського самоврядування

короткострокові:

забезпечення переобрання складу керівних органів адвокатури шляхом скликання у встановлений термін з'їзду адвокатів України;

відкритого конкурсу на керівні посади органів адвокатського самоврядування, у тому числі використання демократичних процедур висунення кандидатів на посади у керівних органах;

середньострокові:

удосконалення системи органів адвокатського самоврядування, забезпечення прозорості та підзвітності адвокатського самоврядування;

забезпечення належної та своєчасної реалізації повноважень щодо призначення членів Вищої ради правосуддя та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Щодо бюджетування та фінансової підзвітності

короткострокові:

залучення незалежних аудиторів до перевірки річних фінансових звітів про витрати Національної асоціації адвокатів України;

середньострокові:

запровадження ефективних інструментів для забезпечення прозорого та обґрунтованого бюджетування та фінансової підзвітності Національної асоціації адвокатів України.

Щодо дисциплінарних процедур

середньострокові:

встановлення прозорих та ефективних дисциплінарних процедур щодо неправомірних дій, які порушують етичні стандарти: чітке визначення підстав для дисциплінарних стягнень та правил дисциплінарних проваджень, що забезпечуватиме права адвокатів, співмірність застосованих санкцій, мотивованість дисциплінарних рішень, що підлягають оприлюдненню та оперативному судовому перегляду;

створення публічного електронного реєстру дисциплінарних рішень щодо адвокатів.

Щодо доступу до професії адвоката

середньострокові:

перегляд процедури допуску до професії адвоката та прозорості відповідних процедур шляхом:

- введення єдиного, стандартизованого загальнонаціонального регулярного іспиту для осіб, які виявили бажання стати адвокатом;

- удосконалення процедури стажування;

- «забезпечення адвокатам вільного вибору можливостей професійного розвитку та використання різних освітніх можливостей, у тому числі за кордоном, із зміною монопольного становища Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України у цій сфері».

Щодо професійних прав та гарантій, етики та професійної поведінки адвоката

короткострокові:

перегляд Правил адвокатської етики з метою вдосконалення етичних стандартів і визначення їх порушень;

середньострокові:

удосконалення системи запобігання порушенням професійних гарантій адвокатів;

запровадження комплексної, швидкої та ефективної системи реагування на порушення професійних гарантій адвокатів.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Ольга Стефанішина, яка відтепер буде поєднувати цю посаду з посадою віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зазначила, що реформи адвокатури в найближчих планах немає.

Автор: Наталя Мамченко

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