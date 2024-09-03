В Офісі Президента фіналізують роботу над Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства

У новій Стратегії будуть описані ключові правові реформи та подальші кроки судової реформи.

Фото: фейсбук Віктора Дубовика

Офіс Президента фіналізує роботу над Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства.

Так, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик у своєму дописі повідомив, що реформа юридичної освіти «незабаром знайде своє втілення в Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства».

Зокрема, юридичну освіту очікує інституційне розмежування освіти правників та правоохоронців, перегляд правил і вимог до вступу на навчання для здобуття юридичної освіти, визначення об’єктивно необхідного суспільству обсягу державного замовлення та його справедливого розподілу між закладами вищої освіти тощо.

Раніше, у липні, озвучувалися такі елементи реформи юридичної освіти:

скасування підготовки за заочною формою навчання за спеціальністю «Право» та її заміна на дистанційну.

уніфікація законодавчого визначення вищої юридичної освіти та стажу професійної діяльності у сфері права

розмежування підготовки фахівців для правничої професії та фахівців для органів правопорядку

модернізація та посилення практичної підготовки правників, зокрема, шляхом законодавчого закріплення обов'язкової участі щонайменше судів, прокуратури та адвокатури в практичній підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право»

забезпечення прозорого та конкурентного розподілу публічних коштів на підготовку фахівців за спеціальністю «Право»

запровадження наскрізної магістратури, якою пропонується замінити наявну ступеневу підготовку правників.

можливе виключення підготовки правників за рівнями фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр та бакалавр

покроковий ЄДКІ, який формує зв'язок юридичної освіти та правничої професії.

Нагадаємо, на початку травня заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що в Офісі Президента розпочато роботу над розробкою Концепції розвитку системи правосуддя на 2024-2026 роки.

При цьому, на відміну від багатьох попередніх планів та концепцій, на цей раз планується встановити чіткий KPI (ключові показники ефективності).

Ірина Мудра раніше також зазначала, що пріоритетними напрямками є:

забезпечення сталого функціонування судової влади і її подальший розвиток

забезпечення інституційної спроможності судового врядування

забезпечення незалежності суддів

підвищення інституційної спроможності та реформування Державної судової адміністрації

вирішення питання з призначенням нових суддів на посади

оновлення та затвердження нової мапи «оптимізованих» судів

обрахунок збитків, які судова влада понесла під час бойових дій

створення та запуск роботи Вищого адміністративного суду

В свою чергу, Віктор Дубовик у червні називав наступні сфери, які є ключовими:

вирішення питання заповнення великої кількості вакантних посад суддів, щодо яких необхідно здійснити проведення конкурсів;

завершення кваліфікаційного оцінювання суддів;

розробка на підставі досвіду європейських країн правил, які б не допустили зупинення функціонування суддівського врядування;

удосконалення вимог до декларації доброчесності судді, кандидата на посаду судді та процесу їх перевірки;

запровадження чіткого переліку підстав для дисциплінарної відповідальності суддів, у тому числі Конституційного Суду України;

автоматизація більшості робочих процесів, які відбуваються у ВККС, з використанням високоефективних продуктів програмного забезпечення, що сприятиме оптимізації часових, людських і фінансових ресурсів;

декомунізація і дерусифікація назв судів (перейменування);

створення нового суду для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, укомплектованих суддями, які пройшли перевірку на професійну компетентність та доброчесність (тобто, створення Вищого адміністративного суду за прикладом ВАКС – прим. ред.);

розробка нової мапи місцевих загальних судів;

проведення аудиту і реорганізація ДСА;

матеріально-технічне забезпечення судів, у тому числі на деокупованих територіях;

забезпечення справедливої оплати праці апарату судів;

забезпечення збереження архівів судів і матеріалів справ, їх оцифровування;

подальша цифровізація судочинства, зокрема, модернізація Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Зазначимо, що 11 червня 2021 року Президент затвердив «Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки». Втім у значній мірі виконати завдання, визначені у Стратегії, з різних причин не вдалося.

Автор: Наталя Мамченко

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