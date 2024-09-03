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В Офісі Президента фіналізують роботу над Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства

11:45, 3 вересня 2024
У новій Стратегії будуть описані ключові правові реформи та подальші кроки судової реформи.
В Офісі Президента фіналізують роботу над Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства
Фото: фейсбук Віктора Дубовика
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Офіс Президента фіналізує роботу над Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства.

Так, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик у своєму дописі повідомив, що реформа юридичної освіти «незабаром знайде своє втілення в Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства».

Зокрема, юридичну освіту очікує інституційне розмежування освіти правників та правоохоронців, перегляд правил і вимог до вступу на навчання для здобуття юридичної освіти, визначення об’єктивно необхідного суспільству обсягу державного замовлення та його справедливого розподілу між закладами вищої освіти тощо.

Раніше, у липні, озвучувалися такі елементи реформи юридичної освіти:

  • скасування підготовки за заочною формою навчання за спеціальністю «Право» та її заміна на дистанційну.
  • уніфікація законодавчого визначення вищої юридичної освіти та стажу професійної діяльності у сфері права
  • розмежування підготовки фахівців для правничої професії та фахівців для органів правопорядку
  • модернізація та посилення практичної підготовки правників, зокрема, шляхом законодавчого закріплення обов'язкової участі щонайменше судів, прокуратури та адвокатури в практичній підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право»
  • забезпечення прозорого та конкурентного розподілу публічних коштів на підготовку фахівців за спеціальністю «Право»
  • запровадження наскрізної магістратури, якою пропонується замінити наявну ступеневу підготовку правників.
  • можливе виключення підготовки правників за рівнями фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр та бакалавр
  • покроковий ЄДКІ, який формує зв'язок юридичної освіти та правничої професії.

Нагадаємо, на початку травня заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що в Офісі Президента розпочато роботу над розробкою Концепції розвитку системи правосуддя на 2024-2026 роки.

При цьому, на відміну від багатьох попередніх планів та концепцій, на цей раз планується встановити чіткий KPI (ключові показники ефективності).

Ірина Мудра раніше також зазначала, що пріоритетними напрямками є:

  • забезпечення сталого функціонування судової влади і її подальший розвиток
  • забезпечення інституційної спроможності судового врядування
  • забезпечення незалежності суддів
  • підвищення інституційної спроможності та реформування Державної судової адміністрації
  • вирішення питання з призначенням нових суддів на посади
  • оновлення та затвердження нової мапи «оптимізованих» судів
  • обрахунок збитків, які судова влада понесла під час бойових дій 
  • створення та запуск роботи Вищого адміністративного суду 

В свою чергу, Віктор Дубовик у червні називав наступні сфери, які є ключовими:

  • вирішення питання заповнення великої кількості вакантних посад суддів, щодо яких необхідно здійснити проведення конкурсів;
  • завершення кваліфікаційного оцінювання суддів;
  • розробка на підставі досвіду європейських країн правил, які б не допустили зупинення функціонування суддівського врядування;
  • удосконалення вимог до декларації доброчесності судді, кандидата на посаду судді та процесу їх перевірки;
  • запровадження чіткого переліку підстав для дисциплінарної відповідальності суддів, у тому числі Конституційного Суду України;
  • автоматизація більшості робочих процесів, які відбуваються у ВККС, з використанням високоефективних продуктів програмного забезпечення, що сприятиме оптимізації часових, людських і фінансових ресурсів;
  • декомунізація і дерусифікація назв судів (перейменування);
  • створення нового суду для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, укомплектованих суддями, які пройшли перевірку на професійну компетентність та доброчесність (тобто, створення Вищого адміністративного суду за прикладом ВАКС – прим. ред.);
  • розробка нової мапи місцевих загальних судів;
  • проведення аудиту і реорганізація ДСА;
  • матеріально-технічне забезпечення судів, у тому числі на деокупованих територіях;
  • забезпечення справедливої оплати праці апарату судів;
  • забезпечення збереження архівів судів і матеріалів справ, їх оцифровування;
  • подальша цифровізація судочинства, зокрема, модернізація Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Зазначимо, що 11 червня 2021 року Президент затвердив «Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки». Втім у значній мірі виконати завдання, визначені у Стратегії, з різних причин не вдалося.

Автор: Наталя Мамченко 

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В Офісі Президента фіналізують роботу над Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства

У новій Стратегії будуть описані ключові правові реформи та подальші кроки судової реформи.

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