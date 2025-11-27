В США сталася стрілянина поблизу Білого дому — є загиблі, відео

Президент США Дональд Трамп повідомив, що нападника було поранено під час затримання.

У середу, 26 листопада, в США сталася стрілянина біля Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомила секретар Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

За даними ЗМІ, стрілянина сталася за кілька кварталів від Білого дому. Внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців Національної гвардії США.

Зазначається, що невідомий відкрив вогонь та поранив двох солдатів Національної гвардії США.

Правоохоронці «нейтралізували» стрільця - попередньо, його вдалося затримати. Поліція припускає, що нападник діяв не один.

«Будь ласка, приєднуйтесь до мене в молитві за двох бійців Національної гвардії, яких щойно поранили у Вашингтоні, округ Колумбія. Департамент співпрацює з місцевими правоохоронними органами для збору додаткової інформації», - заявила Крісті Ноем.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував інцидент: «Тварина, яка відкрила вогонь по двох гвардійцям Національної гвардії, залишивши обох у критичному стані та доставленими до різних лікарень, також важко поранена, але у будь-якому разі заплатить дуже високу ціну. Нехай Бог благословить нашу Велику Національну гвардію, а також усіх військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів. Це справді великі люди».

Згодом губернатор Західної Віргінії Патрік Моррісі заявив, що обидва поранених нацгвардійці померли у лікарнях.

