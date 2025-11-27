  1. Видео
В США произошла стрельба неподалеку от Белого дома — есть погибшие, видео

08:18, 27 ноября 2025
Президент США Дональд Трамп сообщил, что нападавший был ранен при задержании.
В среду, 26 ноября, в США произошла стрельба возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщила секретарь Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем.

По данным СМИ, стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома. В результате инцидента погибли двое военнослужащих Национальной гвардии США.

Отмечается, что неизвестный открыл огонь и ранил двух солдат Национальной гвардии США.

Правоохранители «нейтрализовали» стрелка — предварительно, его удалось задержать. Полиция предполагает, что нападавший действовал не один.

«Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за двух бойцов Национальной гвардии, которых только что ранили в Вашингтоне, округ Колумбия. Департамент сотрудничает с местными правоохранительными органами для сбора дополнительной информации», — заявила Кристи Ноем.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент: «Тварь, которая открыла огонь по двум гвардейцам Национальной гвардии, оставив обоих в критическом состоянии и доставленными в разные больницы, также тяжело ранена, но в любом случае заплатит очень высокую цену. Пусть Бог благословит нашу Великую Национальную гвардию, а также всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Это действительно великие люди».

Позже губернатор Западной Виргинии Патрик Морриси заявил, что оба раненых нацгвардейца умерли в больницах.

 

