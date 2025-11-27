Іноземцям пояснили, на яких підставах можна продовжити строк перебування в Україні

Є низка підстав для отримання послуги продовження строку перебування на території України.

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснило, на яких підставах іноземцю можна продовжити строк перебування на території України та що треба зробити.

Підстави для отримання послуги продовження строку перебування на території України:

- лікування;

- пологи;

- догляд за хворим членом родини;

- вимушена зупинка на території України у зв’язку з надзвичайними обставинами;

- оформлення спадщини;

- наявність підстав для оформлення посвідки на постійне чи тимчасове проживання;

- подання заяви про отримання дозволу на імміграцію;

- подання заяви на набуття громадянства України;

- інші обставини, що унеможливлюють виїзд іноземця або особи без громадянства.

Щоб отримати послугу, необхідно:

- зібрати необхідні документи;

- звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС України за місцем проживання;

- подати заяву та необхідні документи.

