Иностранцам объяснили, на каких основаниях можно продлить срок пребывания в Украине

09:36, 27 ноября 2025
Есть ряд оснований для получения услуги продления срока пребывания на территории Украины.
Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, на каких основаниях иностранцу можно продлить срок пребывания на территории Украины и что для этого нужно сделать.

Основания для получения услуги продления срока пребывания на территории Украины:

  • лечение;
  • роды;
  • уход за больным членом семьи;
  • вынужденная остановка на территории Украины в связи с чрезвычайными обстоятельствами;
  • оформление наследства;
  • наличие оснований для оформления вида на постоянное или временное проживание;
  • подача заявления о получении разрешения на иммиграцию;
  • подача заявления на приобретение гражданства Украины;
  • другие обстоятельства, которые делают невозможным выезд иностранца или лица без гражданства.

Чтобы получить услугу, необходимо:

  • собрать необходимые документы;
  • обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС Украины по месту проживания;
  • подать заявление и необходимые документы.

