Иностранцам объяснили, на каких основаниях можно продлить срок пребывания в Украине

Есть ряд оснований для получения услуги продления срока пребывания на территории Украины.

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, на каких основаниях иностранцу можно продлить срок пребывания на территории Украины и что для этого нужно сделать.

Основания для получения услуги продления срока пребывания на территории Украины:

лечение;

роды;

уход за больным членом семьи;

вынужденная остановка на территории Украины в связи с чрезвычайными обстоятельствами;

оформление наследства;

наличие оснований для оформления вида на постоянное или временное проживание;

подача заявления о получении разрешения на иммиграцию;

подача заявления на приобретение гражданства Украины;

другие обстоятельства, которые делают невозможным выезд иностранца или лица без гражданства.

Чтобы получить услугу, необходимо:

собрать необходимые документы;

обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС Украины по месту проживания;

подать заявление и необходимые документы.

