Иностранцам объяснили, на каких основаниях можно продлить срок пребывания в Украине
09:36, 27 ноября 2025
Есть ряд оснований для получения услуги продления срока пребывания на территории Украины.
Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, на каких основаниях иностранцу можно продлить срок пребывания на территории Украины и что для этого нужно сделать.
Основания для получения услуги продления срока пребывания на территории Украины:
- лечение;
- роды;
- уход за больным членом семьи;
- вынужденная остановка на территории Украины в связи с чрезвычайными обстоятельствами;
- оформление наследства;
- наличие оснований для оформления вида на постоянное или временное проживание;
- подача заявления о получении разрешения на иммиграцию;
- подача заявления на приобретение гражданства Украины;
- другие обстоятельства, которые делают невозможным выезд иностранца или лица без гражданства.
Чтобы получить услугу, необходимо:
- собрать необходимые документы;
- обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС Украины по месту проживания;
- подать заявление и необходимые документы.
