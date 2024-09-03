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В Офисе Президента финализуют работу над Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства

11:45, 3 сентября 2024
В новой Стратегии будут описаны ключевые правовые реформы и дальнейшие шаги судебной реформы.
В Офисе Президента финализуют работу над Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства
Фото: фейсбук Виктора Дубовика
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Офис Президента финализует работу над Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства.

Так, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик сообщил, что реформа юридического образования «в скором времени найдет свое воплощение в Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства».

В частности, юридическое образование ожидает институциональное разграничение образования юристов и правоохранителей, пересмотр правил и требований к поступлению на обучение для получения юридического образования, определение объективно необходимого обществу объема государственного заказа и его справедливого распределения между высшим образованием и т.д.

Ранее, в июле, озвучивались следующие элементы реформы юридического образования:

  • отмена подготовки по заочной форме обучения по специальности «Право» и ее замена на дистанционную.
  • унификация законодательного определения высшего юридического образования и стажа профессиональной деятельности в сфере права
  • разграничение подготовки специалистов для права профессии и специалистов для органов правопорядка
  • модернизация и усиление практической подготовки юристов, в частности, путем законодательного закрепления обязательного участия, по меньшей мере, судов, прокуратуры и адвокатуры в практической подготовке соискателей высшего образования по специальности «Право»
  • обеспечение прозрачного и конкурентного распределения публичных средств на подготовку специалистов по специальности «Право»
  • введение сквозной магистратуры, которой предлагается заменить имеющуюся ступенчатую подготовку юристов.
  • возможное исключение подготовки юристов по уровням профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр и бакалавр
  • пошаговый ЕДКИ, формирующий связь юридического образования и профессии.

Напомним, в начале мая заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что в Офисе Президента начата работа по разработке Концепции развития системы правосудия на 2024-2026 годы.

При этом в отличие от многих предыдущих планов и концепций на этот раз планируется установить четкий KPI (ключевые показатели эффективности).

Ирина Мудрая ранее также отмечала, что приоритетными направлениями являются:

  • обеспечение устойчивого функционирования судебной власти и ее дальнейшее развитие
  • обеспечение институциональной способности судебного управления
  • обеспечение независимости судей
  • повышение институциональной способности и реформирование Государственной судебной администрации
  • решение вопроса с назначением новых судей на должности
  • обновление и утверждение новой карты «оптимизированных» судов
  • расчет ущерба, который судебная власть понесла во время боевых действий
  • создание и запуск работы Высшего административного суда

В свою очередь, Виктор Дубовик в июне называл следующие сферы, которые являются ключевыми:

  • решение вопроса заполнения большого количества вакантных должностей судей, по которым необходимо осуществить проведение конкурсов;
  • завершение квалификационного оценивания судей;
  • разработка на основании опыта европейских стран правил, которые не допустили бы остановки функционирования судейского управления;
  • усовершенствование требований к декларации добродетели судьи, кандидата на должность судьи и процессу их проверки;
  • введение четкого перечня оснований дисциплинарной ответственности судей, в том числе Конституционного Суда Украины;
  • автоматизация большинства рабочих процессов, происходящих в ВККС с использованием высокоэффективных продуктов программного обеспечения, что будет способствовать оптимизации временных, человеческих и финансовых ресурсов;
  • декоммунизация и дерусификация названий судов (переименование);
  • создание нового суда для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, укомплектованных судьями, прошедшими проверку на профессиональную компетентность и добродетель (т.е. создание Высшего административного суда по примеру ВАКС – прим. ред.);
  • разработка новой карты местных общих судов;
  • проведение аудита и реорганизация ГСА;
  • материально-техническое обеспечение судов, в том числе деокупированных территориях;
  • обеспечение справедливой оплаты труда аппарата судов;
  • обеспечение хранения архивов судов и материалов дел, их оцифровка;
  • дальнейшая цифровизация судопроизводства, в частности модернизация Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Отметим, что 11 июня 2021 г. Президент утвердил «Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы». Впрочем, в значительной степени выполнить задачи, определенные в Стратегии, по разным причинам не удалось.

Автор: Наталя Мамченко 

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