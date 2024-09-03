В Офисе Президента финализуют работу над Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства

В новой Стратегии будут описаны ключевые правовые реформы и дальнейшие шаги судебной реформы.

Фото: фейсбук Виктора Дубовика

Офис Президента финализует работу над Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства.

Так, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик сообщил, что реформа юридического образования «в скором времени найдет свое воплощение в Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства».

В частности, юридическое образование ожидает институциональное разграничение образования юристов и правоохранителей, пересмотр правил и требований к поступлению на обучение для получения юридического образования, определение объективно необходимого обществу объема государственного заказа и его справедливого распределения между высшим образованием и т.д.

Ранее, в июле, озвучивались следующие элементы реформы юридического образования:

отмена подготовки по заочной форме обучения по специальности «Право» и ее замена на дистанционную.

унификация законодательного определения высшего юридического образования и стажа профессиональной деятельности в сфере права

разграничение подготовки специалистов для права профессии и специалистов для органов правопорядка

модернизация и усиление практической подготовки юристов, в частности, путем законодательного закрепления обязательного участия, по меньшей мере, судов, прокуратуры и адвокатуры в практической подготовке соискателей высшего образования по специальности «Право»

обеспечение прозрачного и конкурентного распределения публичных средств на подготовку специалистов по специальности «Право»

введение сквозной магистратуры, которой предлагается заменить имеющуюся ступенчатую подготовку юристов.

возможное исключение подготовки юристов по уровням профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр и бакалавр

пошаговый ЕДКИ, формирующий связь юридического образования и профессии.

Напомним, в начале мая заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что в Офисе Президента начата работа по разработке Концепции развития системы правосудия на 2024-2026 годы.

При этом в отличие от многих предыдущих планов и концепций на этот раз планируется установить четкий KPI (ключевые показатели эффективности).

Ирина Мудрая ранее также отмечала, что приоритетными направлениями являются:

обеспечение устойчивого функционирования судебной власти и ее дальнейшее развитие

обеспечение институциональной способности судебного управления

обеспечение независимости судей

повышение институциональной способности и реформирование Государственной судебной администрации

решение вопроса с назначением новых судей на должности

обновление и утверждение новой карты «оптимизированных» судов

расчет ущерба, который судебная власть понесла во время боевых действий

создание и запуск работы Высшего административного суда

В свою очередь, Виктор Дубовик в июне называл следующие сферы, которые являются ключевыми:

решение вопроса заполнения большого количества вакантных должностей судей, по которым необходимо осуществить проведение конкурсов;

завершение квалификационного оценивания судей;

разработка на основании опыта европейских стран правил, которые не допустили бы остановки функционирования судейского управления;

усовершенствование требований к декларации добродетели судьи, кандидата на должность судьи и процессу их проверки;

введение четкого перечня оснований дисциплинарной ответственности судей, в том числе Конституционного Суда Украины;

автоматизация большинства рабочих процессов, происходящих в ВККС с использованием высокоэффективных продуктов программного обеспечения, что будет способствовать оптимизации временных, человеческих и финансовых ресурсов;

декоммунизация и дерусификация названий судов (переименование);

создание нового суда для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, укомплектованных судьями, прошедшими проверку на профессиональную компетентность и добродетель (т.е. создание Высшего административного суда по примеру ВАКС – прим. ред.);

разработка новой карты местных общих судов;

проведение аудита и реорганизация ГСА;

материально-техническое обеспечение судов, в том числе деокупированных территориях;

обеспечение справедливой оплаты труда аппарата судов;

обеспечение хранения архивов судов и материалов дел, их оцифровка;

дальнейшая цифровизация судопроизводства, в частности модернизация Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Отметим, что 11 июня 2021 г. Президент утвердил «Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы». Впрочем, в значительной степени выполнить задачи, определенные в Стратегии, по разным причинам не удалось.

Автор: Наталя Мамченко

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