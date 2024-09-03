В Офисе Президента финализуют работу над Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства

11:45, 3 сентября 2024
В новой Стратегии будут описаны ключевые правовые реформы и дальнейшие шаги судебной реформы.
Фото: фейсбук Виктора Дубовика
Офис Президента финализует работу над Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства.
Так, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик сообщил, что реформа юридического образования «в скором времени найдет свое воплощение в Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства».
В частности, юридическое образование ожидает институциональное разграничение образования юристов и правоохранителей, пересмотр правил и требований к поступлению на обучение для получения юридического образования, определение объективно необходимого обществу объема государственного заказа и его справедливого распределения между высшим образованием и т.д.
Ранее, в июле, озвучивались следующие элементы реформы юридического образования:
- отмена подготовки по заочной форме обучения по специальности «Право» и ее замена на дистанционную.
- унификация законодательного определения высшего юридического образования и стажа профессиональной деятельности в сфере права
- разграничение подготовки специалистов для права профессии и специалистов для органов правопорядка
- модернизация и усиление практической подготовки юристов, в частности, путем законодательного закрепления обязательного участия, по меньшей мере, судов, прокуратуры и адвокатуры в практической подготовке соискателей высшего образования по специальности «Право»
- обеспечение прозрачного и конкурентного распределения публичных средств на подготовку специалистов по специальности «Право»
- введение сквозной магистратуры, которой предлагается заменить имеющуюся ступенчатую подготовку юристов.
- возможное исключение подготовки юристов по уровням профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр и бакалавр
- пошаговый ЕДКИ, формирующий связь юридического образования и профессии.
Напомним, в начале мая заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что в Офисе Президента начата работа по разработке Концепции развития системы правосудия на 2024-2026 годы.
При этом в отличие от многих предыдущих планов и концепций на этот раз планируется установить четкий KPI (ключевые показатели эффективности).
Ирина Мудрая ранее также отмечала, что приоритетными направлениями являются:
- обеспечение устойчивого функционирования судебной власти и ее дальнейшее развитие
- обеспечение институциональной способности судебного управления
- обеспечение независимости судей
- повышение институциональной способности и реформирование Государственной судебной администрации
- решение вопроса с назначением новых судей на должности
- обновление и утверждение новой карты «оптимизированных» судов
- расчет ущерба, который судебная власть понесла во время боевых действий
- создание и запуск работы Высшего административного суда
В свою очередь, Виктор Дубовик в июне называл следующие сферы, которые являются ключевыми:
- решение вопроса заполнения большого количества вакантных должностей судей, по которым необходимо осуществить проведение конкурсов;
- завершение квалификационного оценивания судей;
- разработка на основании опыта европейских стран правил, которые не допустили бы остановки функционирования судейского управления;
- усовершенствование требований к декларации добродетели судьи, кандидата на должность судьи и процессу их проверки;
- введение четкого перечня оснований дисциплинарной ответственности судей, в том числе Конституционного Суда Украины;
- автоматизация большинства рабочих процессов, происходящих в ВККС с использованием высокоэффективных продуктов программного обеспечения, что будет способствовать оптимизации временных, человеческих и финансовых ресурсов;
- декоммунизация и дерусификация названий судов (переименование);
- создание нового суда для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, укомплектованных судьями, прошедшими проверку на профессиональную компетентность и добродетель (т.е. создание Высшего административного суда по примеру ВАКС – прим. ред.);
- разработка новой карты местных общих судов;
- проведение аудита и реорганизация ГСА;
- материально-техническое обеспечение судов, в том числе деокупированных территориях;
- обеспечение справедливой оплаты труда аппарата судов;
- обеспечение хранения архивов судов и материалов дел, их оцифровка;
- дальнейшая цифровизация судопроизводства, в частности модернизация Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).
Отметим, что 11 июня 2021 г. Президент утвердил «Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы». Впрочем, в значительной степени выполнить задачи, определенные в Стратегии, по разным причинам не удалось.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.