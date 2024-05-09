В Офисе Президента хотят разработать новую Концепцию развития системы правосудия – на 2024-2026 годы

А с представителями бизнеса в Офисе Президента обсудили вопросы создания Высшего административного суда и кадровые проблемы Верховного Суда.

Источник фото - Facebook Ирины Мудрой

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая 8 мая сообщила, что в Офисе Президента начата работа над разработкой Концепции развития системы правосудия на 2024-2026 годы.

При этом в отличие от многих предыдущих планов и концепций на этот раз планируется установить четкий KPI (ключевые показатели эффективности).

В тот же день во время встречи с представителями Американской торговой палаты Ирина Мудрая обсудила ряд вопросов, связанных с деятельностью судебной власти.

В частности, речь шла о создании Высшего административного суда, который будет рассматривать споры с центральными органами исполнительной власти, НАБУ, НАПК, НБУ и т. д., а также о решении кадровых проблем в судебной власти.

Так, в Офисе Президента планируют обратить внимание на кадровое обеспечение судов в целом и Верховного Суда в частности.

Кроме того, обсуждалась ситуация с конкурсами на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Конституционного Суда Украины.

Отметим, что 11 июня 2021 года Президент утвердил «Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы». Впрочем, в значительной степени выполнить задачи, определенные в Стратегии, по разным причинам не удалось.

Напомним, что 8 мая Президент впервые с февраля 2022 года подписал указы о назначении 114 судей.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о приоритетах Офиса Президента в вопросах реализации судебной реформы.

Автор Вячеслав Хрипун

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