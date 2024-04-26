Ірина Мудра розповіла, які проблеми судової влади будуть вирішуватися першочергово: пріоритети Офісу Президента

Серед пріоритетів – забезпечення функціонування судової влади, нова мапа судів, призначення нових суддів, реформування Державної судової адміністрації.

Джерело фото: Facebook-сторінка Ірини Мудрої

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра, яка була призначена на вказану посаду наприкінці березня і наразі відповідає за проведення судової реформи, 26 квітня розповіла про пріоритетні завдання, які вона буде намагатися вирішити на своїй посаді.

«Я вже проаналізувала те, що відбувається в частині судової реформи, який спадок я отримала і що мені з цим всім робити. Нам необхідно досягти результатів реформ, на які очікують як в Україні, так і за кордоном», - повідомила Ірина Мудра під час круглого столу «Правосуддя майбутнього: добір та призначення суддів».

Як розповіла заступник керівника Офісу Президента, пріоритетними напрямками відтепер будуть:

забезпечення сталого функціонування судової влади і її подальший розвиток забезпечення інституційної спроможності судового врядування забезпечення незалежності суддів підвищення інституційної спроможності та реформування Державної судової адміністрації вирішення питання з призначенням нових суддів на посади оновлення та затвердження нової мапи «оптимізованих» судів обрахунок збитків, які судова влада понесла під час бойових дій

Як додала Ірина Мудра, наразі гостро стоїть питання призначення на посади суддів згідно з поданнями Вищої ради правосуддя. Представник Офісу Президента розповіла, що вже провела інвентаризацію подань про призначення на посади суддів, які надійшли у Офіс Президента у різний час.

«Я ці подання розподілила на два кошики. Перший кошик - це судді, які були відібрані новим складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя починаючи з 2023 року. Другий кошик – це подання, які надійшли до оновлення складу ВККС та ВРП. Ті подання, що запропоновані новим складом ВККС та ВРП, я буду намагатися якомога швидше «запустити» для підписання Президентом указів про призначення», - розповіла Ірина Мудра.

Вона додала, що доцільно було б провести процедуру видання Президентом указів про призначення суддів одночасно з процедурою приведення їх до присяги. Це необхідно зробити, щоб уникнути ситуацій, коли між виданням указів про призначення суддів і складанням присяги за присутності Президента, проходить досить тривалий час.

Також Ірина Мудра розповіла, що наразі не зовсім зрозуміло, що робити з суддями та кандидатами на посади суддів, які були відібрані минулими складами ВККС та ВРП, тобто до 2022 року.

«Що робити з поданнями, які надійшли від старих складів ВККС та ВРП? Це не просте питання, адже, як відомо, було проведене оновлення складу цих органів, тому що вони не з усім справлялися або були питання до їх роботи», - зазначила Ірина Мудра.

Вона розповіла, що вже виникла проблема, пов’язана з тим, що є рекомендації про призначення на посади суддів одразу у два різних суди тих кандидатів, які брали участь у двох відповідних конкурсах, однак указ про призначення яких не був вчасно підписаний.

Також заступник керівника Офісу Президента додала, що конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації, якій наразі проводить Вища рада правосуддя, має пройти «неупереджено і незалежно».

Взагалі, на думку Ірини Мудрої, посада голови ДСА створює «певні виклики».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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