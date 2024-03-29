Ірину Мудру й Олену Ковальську призначено заступницями керівника Офісу Президента

Як повідомлялося, 29 березня Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу Президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.
На ці посади Глава держави призначив Ірину Мудру й Олену Ковальську. Відповідні укази оприлюднено на сайті Президента.
Зазначимо, що до призначення Ірина Мудра працювала з травня 2022 року заступником Міністра юстиції. До цього займала посаду директора департаменту комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог AT «Державний ощадний банк України».
У Мін'юсті Ірина Мудра займалася напрямками реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких накладено санкцію у виді блокування активів, у тому числі вжиття заходів до виявлення та розшуку активів таких фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України; здійснювала міжнародно-правове співробітництво, забезпечувала дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань; здійснювала захист інтересів України під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України тощо.
Олена Ковальська з 2021 року працювала в Офісі Президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики. З 2022 року – керівниця Кабінету Керівника Офісу Президента.
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