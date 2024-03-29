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Ірину Мудру й Олену Ковальську призначено заступницями керівника Офісу Президента

20:06, 29 березня 2024
Президент призначив нових заступниць керівника ОП Ірину Мудру й Олену Ковальську замість звільнених Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.
Ірину Мудру й Олену Ковальську призначено заступницями керівника Офісу Президента
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Як повідомлялося, 29 березня Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу Президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

На ці посади Глава держави призначив Ірину Мудру й Олену Ковальську. Відповідні укази оприлюднено на сайті Президента.

Зазначимо, що до призначення Ірина Мудра працювала з травня 2022 року заступником Міністра юстиції. До цього займала посаду директора департаменту комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог AT «Державний ощадний банк України».

У Мін'юсті Ірина Мудра займалася напрямками реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких накладено санкцію у виді блокування активів, у тому числі вжиття заходів до виявлення та розшуку активів таких фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України; здійснювала міжнародно-правове співробітництво, забезпечувала дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань; здійснювала захист інтересів України під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України тощо.

Олена Ковальська з 2021 року працювала в Офісі Президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики. З 2022 року – керівниця Кабінету Керівника Офісу Президента.

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