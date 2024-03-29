Зеленський звільнив заступників керівника Офісу Президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова

Президент підписав укази про звільнення заступників керівника Офісу Президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова – замість них призначили Ірину Мудру та Олену Ковальську.

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Президент Володимир Зеленський 29 березня підписав чотири укази про звільнення та призначення заступників керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Так, звільнено заступника керівника ОП Андрія Смирнова, який займався напрямом судової та правової реформи. Замість нього призначена заступником Ірина Мудра, яка до цього була заступником міністра юстиції.

Також Президент звільнив з посади заступника Олексія Дніпрова. Натомість призначив Олену Ковальську. Судячи з реєстру декларацій, вона працювала керівником Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики Державного управління справами.

Андрій Смирнов прокоментував це рішення таким чином.

«Друзі і колеги, сьогодні я завершую свою роботу в Офісі Президента України.

Для мене було великою честю працювати з Президентом України.

4,5 роки непростих випробувань, які не знала на своєму шляху жодна політична команда країни, безліч впроваджених реформ які супроводжувались жагою до якісних змін в країні на краще.

Запланований на період 2020-2023 роки план заходів судової реформи, виконаний повністю, попереду нові виклики на важкому шляху

Я безмежно дякую всім колегам та міжнародним партнерам, з якими ми пройшли цікавий і важливий шлях докорінних і якісних змін в зміцненні довіри до правосуддя.

Я безмежно дякую всім працівникам Феміди за професійність і терплячість, за небайдужість в прагненні зміцнювати довіру до професії та довіру до країни.

Я безмежно ціную досвід, здобутий на цій високій посаді і вдячний за можливість його отримати.

З повагою і вірою в Україну!»

Автор: Наталя Мамченко

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