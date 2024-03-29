Зеленский уволил заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова и Алексея Днипрова

Президент подписал указы об увольнении заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова и Алексея Днипрова – вместо них назначили Ирину Мудрую и Елену Ковальскую.

Президент Владимир Зеленский 29 марта подписал четыре указа об увольнении и назначении заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Так, уволен заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, который занимался направлением судебной и правовой реформы. Вместо него назначена заместителем Ирина Мудрая, которая ранее была заместителем министра юстиции.

Также Президент уволил с должности заместителя Алексея Днипрова. Вместо него назначил Елену Ковальскую. Судя по реестру деклараций, она работала руководителем Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики Государственного управления делами.

Андрей Смирнов прокомментировал это решение следующим образом.

«Друзья и коллеги, сегодня я завершаю свою работу в Офисе Президента Украины. Для меня было большой честью работать с Президентом Украины.

4,5 года непростых испытаний, которые не знала на своем пути ни одна политическая команда страны, множество внедренных реформ, которые сопровождались жаждой качественных изменений в стране к лучшему. Планируемый на период 2020-2023 годы план мероприятий судебной реформы, выполненный полностью, впереди новые вызовы на тяжелом пути.

Я безгранично благодарю всех коллег и международных партнеров, с которыми мы прошли интересный и важный путь коренных и качественных изменений в укреплении доверия к правосудию.

Я безгранично благодарю всех работников Фемиды за профессионализм и терпение, за неравнодушие в стремлении укреплять доверие к профессии и доверие к стране. Я безгранично ценю опыт, полученный на этом высоком посту и благодарен за возможность его получить.

С уважением и верой в Украину!»

Автор: Наталья Мамченко

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