Ирина Мудрая и Елена Ковальская назначены заместителями руководителя Офиса Президента

Президент назначил новых заместителей руководителя ОП Ирину Мудру и Елену Ковальскую вместо уволенных Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Как сообщалось, 29 марта Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса Президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

На эти должности Глава государства назначил Ирину Мудрую и Елену Ковальскую. Соответствующие указы обнародованы на сайте Президента.

Отметим, что до назначения Ирина Мудрая работала с мая 2022 заместителем Министра юстиции. До этого занимала должность директора департамента комплаенс-контроля и надзора за соблюдением регуляторных требований AT «Государственный сберегательный банк Украины».

В Минюсте Ирина Мудрая занималась направлениями реализации государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых наложена санкция в виде блокирования активов, в том числе принятие мер по выявлению и розыску активов таких физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины; осуществляла международно-правовое сотрудничество, обеспечивала соблюдение и исполнение обязательств, взятых по международным договорам Украины по правовым вопросам; осуществляла защиту интересов Украины при урегулировании споров и рассмотрении в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранных субъектов и Украины.

Елена Ковальская с 2021 года работала в Офисе Президента в должности руководителя Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики. С 2022 года – руководительница Кабинета Руководителя Офиса Президента.

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