Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Судді та кандидати на посади суддів, які пройшли оновлені ВККС та ВРП, будуть мати пріоритет у призначенні на посади суддів – Офіс Президента

12:19, 26 квітня 2024
А судді та кандидати на посади суддів, яких відібрали ВККС та ВРП до 2022 року, поки що зачекають.
Судді та кандидати на посади суддів, які пройшли оновлені ВККС та ВРП, будуть мати пріоритет у призначенні на посади суддів – Офіс Президента
Джерело фото: Facebook-сторінка Ірини Мудрої
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Офісі Президента розповіли, що відбувається з поданнями Вищої ради правосуддя про призначення на посади як суддів, у яких раніше закінчився 5-річний термін повноважень, так і з поданнями щодо призначення кандидатів на посади суддів.

Як розповіла 26 квітня заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра, після її призначення наприкінці березня на вказану посаду, вона вже провела інвентаризацію подань про призначення на посади суддів, які надійшли у Офіс Президента у різний час.

«Я ці подання розподілила на два кошики. Перший кошик - це судді, які були відібрані новим складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя починаючи з 2023 року. Другий кошик – це подання, які надійшли до оновлення складу ВККС та ВРП. Ті подання, що запропоновані новим складом ВККС та ВРП, я буду намагатися якомога швидше «запустити» для підписання Президентом указів про призначення», - розповіла Ірина Мудра під час круглого столу «Правосуддя майбутнього: добір та призначення суддів».

Також заступник керівника Офісу Президента розповіла, що наразі не зовсім зрозуміло, що робити з суддями та кандидатами на посади суддів, які були відібрані минулими складами ВККС та ВРП, тобто до 2022 року.

«Що робити з поданнями, які надійшли від старих складів ВККС та ВРП? Це не просте питання, адже, як відомо, було проведене оновлення складів цих органів, тому що вони не з усім справлялися або були питання до їх роботи», - зазначила Ірина Мудра.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський не підписував укази про призначення на посади суддів та не приводив нових суддів до присяги. Хоча передбачено, що Президент згідно з Конституцією і Законом «Про судоустрій і статус суддів» підписує відповідні укази протягом 30 днів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як громадянам отримати ефективний доступ до компенсації за зруйноване житло – ГО «Поверни своє» спільно з проектом Ради Європи виробили пропозиції з удосконалення адмінпроцедури і судового механізму

Засновниця ГО «Поверни своє» Ольга Оніщук під час круглого столу презентувала конкретні рекомендації, які зможуть забезпечити доступ громадян до отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло.

Судді та кандидати на посади суддів, які пройшли оновлені ВККС та ВРП, будуть мати пріоритет у призначенні на посади суддів – Офіс Президента

А судді та кандидати на посади суддів, яких відібрали ВККС та ВРП до 2022 року, поки що зачекають.

Працівників зможуть звільняти за неповідомлення про родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території – Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила закон, за яким підставою для звільнення може бути те, що працівник не повідомив роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Верховна Рада врегулювала питання гарантій прав працівників при зміні власника бізнесу чи реорганізації

Закон про зміни до КЗпП торкається охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств

Суддя поскаржився на поліцейських, які переслідували його та морально тероризували

Суддя вважає, що поліцейські виконують «замовлення», яке отримали від свого керівництва.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси