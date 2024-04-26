Судді та кандидати на посади суддів, які пройшли оновлені ВККС та ВРП, будуть мати пріоритет у призначенні на посади суддів – Офіс Президента

А судді та кандидати на посади суддів, яких відібрали ВККС та ВРП до 2022 року, поки що зачекають.

Джерело фото: Facebook-сторінка Ірини Мудрої

В Офісі Президента розповіли, що відбувається з поданнями Вищої ради правосуддя про призначення на посади як суддів, у яких раніше закінчився 5-річний термін повноважень, так і з поданнями щодо призначення кандидатів на посади суддів.

Як розповіла 26 квітня заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра, після її призначення наприкінці березня на вказану посаду, вона вже провела інвентаризацію подань про призначення на посади суддів, які надійшли у Офіс Президента у різний час.

«Я ці подання розподілила на два кошики. Перший кошик - це судді, які були відібрані новим складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя починаючи з 2023 року. Другий кошик – це подання, які надійшли до оновлення складу ВККС та ВРП. Ті подання, що запропоновані новим складом ВККС та ВРП, я буду намагатися якомога швидше «запустити» для підписання Президентом указів про призначення», - розповіла Ірина Мудра під час круглого столу «Правосуддя майбутнього: добір та призначення суддів».

Також заступник керівника Офісу Президента розповіла, що наразі не зовсім зрозуміло, що робити з суддями та кандидатами на посади суддів, які були відібрані минулими складами ВККС та ВРП, тобто до 2022 року.

«Що робити з поданнями, які надійшли від старих складів ВККС та ВРП? Це не просте питання, адже, як відомо, було проведене оновлення складів цих органів, тому що вони не з усім справлялися або були питання до їх роботи», - зазначила Ірина Мудра.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський не підписував укази про призначення на посади суддів та не приводив нових суддів до присяги. Хоча передбачено, що Президент згідно з Конституцією і Законом «Про судоустрій і статус суддів» підписує відповідні укази протягом 30 днів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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