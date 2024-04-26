У Верховній Раді представили Концепцію законодавчого забезпечення репродуктивного здоров’я, документ

В умовах воєнного стану знижується рівень народжуваності та підвищується рівень загальної смертності населення через активні бойові дії, тому проблема репродуктивного здоров’я набуває першочергового значення.

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Дослідницька служба Верховної Ради України підготувала Концепцію законодавчого забезпечення репродуктивного здоров’я.

Там зазначили, що в умовах воєнного стану знижується рівень народжуваності та підвищується рівень загальної смертності населення через активні бойові дії, тому проблема репродуктивного здоров’я виходить на загальнодержавний рівень і набуває першочергового значення.

Зважаючи на це, репродуктивне здоров’я, насамперед, повинно передбачати здатність до відтворення, право чоловіків і жінок на інформацію та доступ до безпечних, ефективних, прийнятних за вартістю методів планування сім’ї та інших обраних ними методів регулювання народжуваності, що не суперечать закону, а також право на доступ до необхідних послуг з охорони здоров’я.

Відповідно, нормативно-правові акти у зазначеній сфері потребують перегляду з урахуванням досягнення світової медичної практики, міжнародних зобов’язань України та євроінтеграційних процесів.

Концепція визначає пріоритетні напрями та завдання законодавчого забезпечення репродуктивного здоров’я населення у воєнний та післявоєнний періоди, наявні проблеми та шляхи їх розв’язання. Документ орієнтований на оновлення законодавства з питань збереження репродуктивного здоров'я населення, удосконалення правових механізмів застосування допоміжних репродуктивних технологій, підвищення рівня правових гарантій кожного мешканця України на здійснення своїх репродуктивних прав.

Під репродуктивним здоров’ям варто розуміти стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя людини, що характеризується: здатністю до зачаття і народження дітей; можливістю сексуальних стосунків без загрози захворювань, що передаються статевим шляхом; безпечною вагітністю, пологами, виживанням і здоров’ям дитини; благополуччям матері; можливістю планувати наступні вагітності, зокрема запобігати небажаній вагітності тощо.

Метою Концепції є визначення пріоритетних напрямів розвитку законодавства з питань збереження та поліпшення репродуктивного здоров’я населення задля забезпечення позитивного впливу на демографічну ситуацію у воєнний та післявоєнний періоди.

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