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В Верховной Раде представили Концепцию законодательного обеспечения репродуктивного здоровья, документ

12:31, 26 апреля 2024
В условиях военного положения снижается уровень рождаемости и повышается уровень общей смертности населения из-за активных боевых действий, поэтому проблема репродуктивного здоровья приобретает первостепенное значение.
В Верховной Раде представили Концепцию законодательного обеспечения репродуктивного здоровья, документ
Фото из открытых источников
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Исследовательская служба Верховной Рады подготовила Концепцию законодательного обеспечения репродуктивного здоровья.

Там отметили, что в условиях военного положения снижается уровень рождаемости и повышается уровень общей смертности населения из-за активных боевых действий, поэтому проблема репродуктивного здоровья выходит на общегосударственный уровень и приобретает первостепенное значение.

Ввиду этого, репродуктивное здоровье, прежде всего, должно предусматривать способность к воспроизводству, право мужчин и женщин на информацию и доступ к безопасным, эффективным, приемлемым по стоимости методам планирования семьи и другим избранным ими методам регулирования рождаемости, не противоречащим закону, а также право на доступ к необходимым услугам по здравоохранению.

Соответственно, нормативно-правовые акты в указанной сфере нуждаются в пересмотре с учетом достижения мировой медицинской практики, международных обязательств Украины и евроинтеграционных процессов.

Концепция определяет приоритетные направления и задачи законодательного обеспечения репродуктивного здоровья населения в военный и послевоенный периоды, проблемы и пути их решения. Документ ориентирован на обновление законодательства по вопросам сохранения репродуктивного здоровья населения, усовершенствование правовых механизмов применения вспомогательных репродуктивных технологий, повышение уровня правовых гарантий каждого жителя Украины на осуществление своих репродуктивных прав.

Под репродуктивным здоровьем следует понимать состояние полного физического, психического и социального благополучия человека, которое характеризуется: способностью к зачатию и рождению детей; возможностью сексуальных отношений без угрозы заболеваний, передающихся половым путем; безопасной беременностью, родами, выживанием и здоровьем ребенка; благополучием матери; возможностью планировать следующие беременности, в частности предотвращать нежелательную беременность и т.д.

Цель Концепции - определение приоритетных направлений развития законодательства по вопросам сохранения и улучшения репродуктивного здоровья населения для обеспечения положительного влияния на демографическую ситуацию в военный и послевоенный периоды.

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