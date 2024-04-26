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Судьи и кандидаты на должности судей, прошедшие обновленные ВККС и ВСП, будут иметь приоритет в назначении на должности судей – Офис Президента

12:19, 26 апреля 2024
А судьи и кандидаты на должности судей, отобранные ВККС и ВСП до 2022 года, пока подождут.
Судьи и кандидаты на должности судей, прошедшие обновленные ВККС и ВСП, будут иметь приоритет в назначении на должности судей – Офис Президента
Источник фото: Facebook-страница Ирины Мудрой
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В Офисе Президента рассказали, что происходит с представлениями Высшего совета правосудия о назначении на должности как судей, у которых раньше истек 5-летний срок полномочий, так и с представлениями о назначении кандидатов на должности судей. 

Как рассказала 26 апреля заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, после ее назначения в конце марта на указанную должность, она уже провела инвентаризацию представлений о назначении на должности судей, поступившие в Офис Президента в разное время. 

«Я эти представления разделила на две корзины. Первая корзина – это судьи, которые были отобраны новым составом Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, начиная с 2023 года. Вторая корзина – это представления, поступившие до обновления состава ВККС и ВСП. Те представления, которые предложены новым составом ВККС и ВСП, я постараюсь как можно скорее «запустить» для подписания Президентом указов о назначении», - рассказала Ирина Мудрая во время круглого стола «Правосудие будущего: отбор и назначение судей». 

Также заместитель руководителя Офиса Президента рассказала, что пока не совсем понятно, что делать с судьями и кандидатами на должности судей, отобранными прошлыми составами ВККС и ВСП, то есть до 2022 года. 

«Что делать с представлениями, поступившими от старых составов ВККС и ВСП? Это не простой вопрос, ведь, как известно, было проведено обновление составов этих органов, потому что они не всем справлялись или были вопросы к их работе», - отметила Ирина Мудрая. 

Напомним, что после полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский не подписывал указы о назначении на должности судей и не приводил новых судей к присяге. Хотя предусмотрено, что Президент, согласно Конституции и Закону «О судоустройстве и статусе судей», подписывает соответствующие указы в течение 30 дней.

Автор: Вячеслав Хрипун

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