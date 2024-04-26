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Ирина Мудрая рассказала, какие проблемы судебной власти будут решаться в первую очередь: приоритеты Офиса Президента

13:59, 26 апреля 2024
Среди приоритетов – обеспечение функционирования судебной власти, новая карта судов, назначение новых судей, реформирование Государственной судебной администрации.
Ирина Мудрая рассказала, какие проблемы судебной власти будут решаться в первую очередь: приоритеты Офиса Президента
Источник фото: Facebook-страница Ирины Мудрой
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Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, которая была назначена на указанную должность в конце марта и отвечает за проведение судебной реформы, 26 апреля рассказала о приоритетных задачах, которые она будет пытаться решить на своей должности. 

«Я уже проанализировала происходящее в части судебной реформы, какое наследство я получила и что мне с этим всем делать. Нам необходимо достичь результатов реформ, которые ожидают как в Украине, так и за рубежом», - сообщила Ирина Мудрая во время круглого стола «Правосудие будущего: отбор и назначение судей». 

Как рассказала заместитель руководителя Офиса Президента, приоритетными направлениями теперь будут: 

  1. обеспечение устойчивого функционирования судебной власти и ее дальнейшее развитие
  2. обеспечение институциональной способности судебного управления
  3. обеспечение независимости судей
  4. повышение институциональной способности и реформирование Государственной судебной администрации
  5. решение вопроса с назначением новых судей на должности
  6. обновление и утверждение новой карты «оптимизированных» судов
  7. подсчет ущерба, который судебная власть понесла за время боевых действий 

Как добавила Ирина Мудрая, сейчас остро стоит вопрос назначения на должности судей согласно представлениям Высшего совета правосудия. Представитель Офиса Президента рассказала, что уже провела инвентаризацию представлений о назначении на должности судей, поступивших в Офис Президента в разное время. 

«Я эти представления разделила на две корзины. Первая корзина – это судьи, которые были отобраны новым составом Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, начиная с 2023 года. Вторая корзина – это представления, поступившие до обновления состава ВККС и ВСП. Те представления, которые предложены новым составом ВККС и ВСП, я постараюсь как можно скорее «запустить» для подписания Президентом указов о назначении», - рассказала Ирина Мудрая

Она добавила, что целесообразно провести процедуру издания Президентом указов о назначении судей одновременно с процедурой приведения их к присяге. Это необходимо сделать, чтобы избежать ситуаций, когда между изданием указов о назначении судей и принесением присяги в присутствии Президента, проходит достаточно длительное время. 

Также Ирина Мудрая рассказала, что пока что не совсем понятно, что делать с судьями и кандидатами на должности судей, отобранными прошлыми составами ВККС и ВСП, то есть до 2022 года. 

«Что делать с представлениями, поступившими от старых составов ВККС и ВСП? Это не простой вопрос, ведь, как известно, было проведено обновление состава этих органов, потому что они не во всем справлялись или были вопросы к их работе», - отметила Ирина Мудрая.

Она рассказала, что уже возникла проблема, связанная с тем, что есть рекомендации о назначении на должности судей сразу в два разных суда кандидатов, принимавших участие в двух соответствующих конкурсах, однако указ о назначении которых не был вовремя подписан. 

Также заместитель руководителя Офиса Президента добавила, что конкурс на должность главы Государственной судебной администрации, которой сейчас проводит Высший совет правосудия, должен пройти «непредвзято и независимо».

Вообще, по мнению Ирины Мудрой, должность главы ГСА создает "определенные вызовы".

Автор: Вячеслав Хрипун

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