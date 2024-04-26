Ирина Мудрая рассказала, какие проблемы судебной власти будут решаться в первую очередь: приоритеты Офиса Президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, которая была назначена на указанную должность в конце марта и отвечает за проведение судебной реформы, 26 апреля рассказала о приоритетных задачах, которые она будет пытаться решить на своей должности.
«Я уже проанализировала происходящее в части судебной реформы, какое наследство я получила и что мне с этим всем делать. Нам необходимо достичь результатов реформ, которые ожидают как в Украине, так и за рубежом», - сообщила Ирина Мудрая во время круглого стола «Правосудие будущего: отбор и назначение судей».
Как рассказала заместитель руководителя Офиса Президента, приоритетными направлениями теперь будут:
Как добавила Ирина Мудрая, сейчас остро стоит вопрос назначения на должности судей согласно представлениям Высшего совета правосудия. Представитель Офиса Президента рассказала, что уже провела инвентаризацию представлений о назначении на должности судей, поступивших в Офис Президента в разное время.
«Я эти представления разделила на две корзины. Первая корзина – это судьи, которые были отобраны новым составом Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, начиная с 2023 года. Вторая корзина – это представления, поступившие до обновления состава ВККС и ВСП. Те представления, которые предложены новым составом ВККС и ВСП, я постараюсь как можно скорее «запустить» для подписания Президентом указов о назначении», - рассказала Ирина Мудрая.
Она добавила, что целесообразно провести процедуру издания Президентом указов о назначении судей одновременно с процедурой приведения их к присяге. Это необходимо сделать, чтобы избежать ситуаций, когда между изданием указов о назначении судей и принесением присяги в присутствии Президента, проходит достаточно длительное время.
Также Ирина Мудрая рассказала, что пока что не совсем понятно, что делать с судьями и кандидатами на должности судей, отобранными прошлыми составами ВККС и ВСП, то есть до 2022 года.
«Что делать с представлениями, поступившими от старых составов ВККС и ВСП? Это не простой вопрос, ведь, как известно, было проведено обновление состава этих органов, потому что они не во всем справлялись или были вопросы к их работе», - отметила Ирина Мудрая.
Она рассказала, что уже возникла проблема, связанная с тем, что есть рекомендации о назначении на должности судей сразу в два разных суда кандидатов, принимавших участие в двух соответствующих конкурсах, однако указ о назначении которых не был вовремя подписан.
Также заместитель руководителя Офиса Президента добавила, что конкурс на должность главы Государственной судебной администрации, которой сейчас проводит Высший совет правосудия, должен пройти «непредвзято и независимо».
Вообще, по мнению Ирины Мудрой, должность главы ГСА создает "определенные вызовы".
Автор: Вячеслав Хрипун
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