Суд вернул территориальной общине более 65 гектаров земли

Систематическое нарушение ответчиком, как арендатором, условий спорных договоров аренды земельных участков и предписаний действующего законодательства об уплате арендной платы является самостоятельным и достаточным основанием для расторжения таких договоров.

Хозяйственный суд Тернопольской области вернул территориальной общине более 65 гектаров земли.

Основанием для расторжения договора аренды земли является систематическая неуплата арендной платы (два и более случая). Следовательно, неуплата арендной платы, определенной условиями заключенной между сторонами сделки, в том числе уплата арендной платы не в полном объеме (частичное исполнение обязательства), является основанием для расторжения такого договора.

Бережанская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском к субъекту хозяйствования о расторжении договоров аренды земельных участков и обязательств вернуть земли общине.

Исковые требования обоснованы ненадлежащим выполнением условий договоров ответчиком в части несвоевременной арендной платы, нерационального использования земельных участков по целевому назначению и их содержание в ненадлежащем состоянии с целью сохранения плодородия почв, защиты от зарастания сорняками, кустарниками и мелколесьем.

Исследовав все обстоятельства дела, суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования. При этом суд отметил, что систематическое нарушение ответчиком как арендатором условий спорных договоров аренды земельных участков и предписаний действующего законодательства об уплате арендной платы является самостоятельным и достаточным основанием для расторжения таких договоров. Следовательно, суд разорвал оспариваемые договоры и вернул во владение и пользование территориальной общины земли общей площадью более 65 гектаров.

Ознакомиться с полным текстом решения суда по делу №921/110/23(921/13/24) можно по ссылке.

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