Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

После отмены статуса ограниченно годных мужчин разделят на пять категорий, а также обновят Расписание болезни для определения годности

13:45, 26 апреля 2024
Отдельно выделят тех, кто годен к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но негоден к непосредственному участию в боевых действиях, а также обновят расписание болезней, по которому определяют степень годности.
После отмены статуса ограниченно годных мужчин разделят на пять категорий, а также обновят Расписание болезни для определения годности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчин, годных к службе, разделят на четыре категории. Также будут обновлены критерии болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в интервью «Зеркалу недели».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступит в силу Закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый 21 марта в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Он устанавливает, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение 9 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.

Ранее в Минобороны объяснили, что отмена статуса «ограниченно годный» не означает автоматического перехода к другому статусу (годный или негодный).

Граждане, которые признаны «ограниченно годными», должны повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона.

После вступления в силу закона Правительство имеет 3 месяца для принятия соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения годности или негодности к военной службе. Итак, в Правительстве уже готовят изменения к Приказу Министра обороны №402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Также соответственно должно быть обновлено приложение к постановлению – расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службе в военном резерве.

Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова отметила, что статус «ограниченно годный» действительно исчезает, и формируются четкие правила — «годный/негодный».

«Я разделила бы этот вопрос на две части. Прохождение ВЛК ТЦК и СП для военнообязанных и прохождение ВЛК военнослужащими. Есть разница в организации этих ВЛК. Да, ВЛК ТЦК и СП работают по договорам с НСЗУ. Их правила описаны в требованиях к заведениям по заключению договоров.

Годные будут разделены на следующие категории в зависимости от степени функциональности:

  • пригодны (полностью);
  • пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;
  • пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
  • пригодны для выполнения специфических задач», – указала она.

Оксана Сухорукова также отметила, что две недели назад совместно с КМС Минобороны запустили на согласование изменения в приказ МОУ №402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины».

«Над редакцией изменений работала большая группа людей – МОУ, КТС, Минздрав, эксперты в сфере здравоохранения и общественность.

Мы прописываем условия приказа №402 подробнее. Заболевания привязаны к МКБ-10 и описаны критерии, когда человек непригоден или пригоден, то есть когда состояние является тяжелым, средним и легким по этой группе заболеваний.

Обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодны, так и непригодны в зависимости от степени нарушения функций.

К примеру, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец — годен. А если язва была осложнена, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден.

Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции» - отметила она.

На вопрос, будет ли в новом приказе предусмотрен механизм дистанционной ВЛК для тех военных, которые лечатся за границей и которым нужно продлить отпуск для лечения, директор департамента отметила, что Законом Украины №3621-ІХ внесены изменения в отношении правил получения денежного довольствия во время лечения военнослужащих, так и процедуры лечения за границей.

Так, законом приведены в соответствие сроки выплаты денежного довольствия при предоставлении отпуска для лечения независимо от того, где оно проводится. и за рубежом), — до 12 месяцев в зависимости от характера заболевания, ранения, лечения. Предусмотрено прохождение ВЛК для определения потребности в длительном лечении – на четвертом месяце лечения. Механизм прохождения такой ВЛК будет описан в изменениях в приказ №402.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ирина Мудрая рассказала, какие проблемы судебной власти будут решаться в первую очередь: приоритеты Офиса Президента

Среди приоритетов – обеспечение функционирования судебной власти, новая карта судов, назначение новых судей, реформирование Государственной судебной администрации.

После отмены статуса ограниченно годных мужчин разделят на пять категорий, а также обновят Расписание болезни для определения годности

Отдельно выделят тех, кто годен к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но негоден к непосредственному участию в боевых действиях, а также обновят расписание болезней, по которому определяют степень годности.

Как гражданам получить эффективный доступ к компенсации за разрушенное жилье – ОО «Верни свое» совместно с проектом Совета Европы выработали предложения по усовершенствованию админпроцедуры и судебного механизма

Основатель ОО «Верни свое» Ольга Онищук во время круглого стола презентовала конкретные рекомендации, которые смогут обеспечить доступ граждан к получению компенсации за разрушенное и поврежденное жилье.

Судьи и кандидаты на должности судей, прошедшие обновленные ВККС и ВСП, будут иметь приоритет в назначении на должности судей – Офис Президента

А судьи и кандидаты на должности судей, отобранные ВККС и ВСП до 2022 года, пока подождут.

Работников смогут увольнять за несообщение о родственниках, оставшихся на временно оккупированной территории – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, по которому основанием для увольнения может быть то, что работник не сообщил работодателю о родственниках или других близких лицах, находящихся на временно оккупированной территории.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси