После отмены статуса ограниченно годных мужчин разделят на пять категорий, а также обновят Расписание болезни для определения годности

Отдельно выделят тех, кто годен к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но негоден к непосредственному участию в боевых действиях, а также обновят расписание болезней, по которому определяют степень годности.

Мужчин, годных к службе, разделят на четыре категории. Также будут обновлены критерии болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в интервью «Зеркалу недели».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступит в силу Закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый 21 марта в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Он устанавливает, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение 9 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.

Ранее в Минобороны объяснили, что отмена статуса «ограниченно годный» не означает автоматического перехода к другому статусу (годный или негодный).

Граждане, которые признаны «ограниченно годными», должны повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона.

После вступления в силу закона Правительство имеет 3 месяца для принятия соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения годности или негодности к военной службе. Итак, в Правительстве уже готовят изменения к Приказу Министра обороны №402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Также соответственно должно быть обновлено приложение к постановлению – расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службе в военном резерве.

Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова отметила, что статус «ограниченно годный» действительно исчезает, и формируются четкие правила — «годный/негодный».

«Я разделила бы этот вопрос на две части. Прохождение ВЛК ТЦК и СП для военнообязанных и прохождение ВЛК военнослужащими. Есть разница в организации этих ВЛК. Да, ВЛК ТЦК и СП работают по договорам с НСЗУ. Их правила описаны в требованиях к заведениям по заключению договоров.

Годные будут разделены на следующие категории в зависимости от степени функциональности:

пригодны (полностью);

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодны для выполнения специфических задач», – указала она.

Оксана Сухорукова также отметила, что две недели назад совместно с КМС Минобороны запустили на согласование изменения в приказ МОУ №402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины».

«Над редакцией изменений работала большая группа людей – МОУ, КТС, Минздрав, эксперты в сфере здравоохранения и общественность.

Мы прописываем условия приказа №402 подробнее. Заболевания привязаны к МКБ-10 и описаны критерии, когда человек непригоден или пригоден, то есть когда состояние является тяжелым, средним и легким по этой группе заболеваний.

Обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодны, так и непригодны в зависимости от степени нарушения функций.

К примеру, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец — годен. А если язва была осложнена, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден.

Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции» - отметила она.

На вопрос, будет ли в новом приказе предусмотрен механизм дистанционной ВЛК для тех военных, которые лечатся за границей и которым нужно продлить отпуск для лечения, директор департамента отметила, что Законом Украины №3621-ІХ внесены изменения в отношении правил получения денежного довольствия во время лечения военнослужащих, так и процедуры лечения за границей.

Так, законом приведены в соответствие сроки выплаты денежного довольствия при предоставлении отпуска для лечения независимо от того, где оно проводится. и за рубежом), — до 12 месяцев в зависимости от характера заболевания, ранения, лечения. Предусмотрено прохождение ВЛК для определения потребности в длительном лечении – на четвертом месяце лечения. Механизм прохождения такой ВЛК будет описан в изменениях в приказ №402.

Автор: Наталья Мамченко

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