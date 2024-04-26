Після скасування статусу обмежено придатних чоловіків розділять на п’ять категорій, а також оновлять Розклад хвороб для визначення придатності

Окремо виділять тих, хто придатний до служби у вищому військовому навчальному закладі, в ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатний до безпосередньої участі в бойових діях, а також оновлять Розклад хвороб, за яким визначають ступінь придатності.

Чоловіків, які придатні до служби, розділять на чотири категорії. Також буде оновлено критерії хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набуде сили Закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Він встановлює, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Раніше у Міноборони пояснили, що скасування статусу «обмежено придатний» не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний чи непридатний).

Громадяни, які визнані «обмежно придатними» мають повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання сили законом.

Після набрання чинності законом Уряд має 3 місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби. Отже, в Уряді вже готують зміни до Наказу Міністра оборони №402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Також відповідно має бути оновлено додаток до постанови – Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.

Директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова зазначила, що статус «обмежено придатний» справді зникає, і формуються чіткі правила — «придатний/непридатний».

«Я б розділила це питання на дві частини. Проходження ВЛК ТЦК та СП для військовозобов’язаних і проходження ВЛК військовослужбовцями. Є різниця в організації цих ВЛК. Так, ВЛК ТЦК та СП працюють за договорами з НСЗУ. Їхні правила описані у вимогах до закладів на укладання договорів.

Придатні будуть розділені на такі категорії залежно від ступеня функціональності:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань», - вказала вона.

Оксана Сухорукова також зауважила, що два тижні тому спільно з КМС Міноборони запустили на погодження зміни до наказу МОУ №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України».

«Над редакцією змін працювала велика група людей — МОУ, КМС, МОЗ, експерти у сфері охорони здоров’я та громадськість.

Ми прописуємо умови наказу №402 детальніше. Захворювання прив’язані до МКХ-10 і описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан є важким, середнім і легким за цією групою захворювань.

Оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець — придатний. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною.

Йдеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобов’язаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції» - зазначила вона.

На питання, чи буде в новому наказі передбачено механізм дистанційної ВЛК для тих військових, які лікуються за кордоном і яким треба продовжити відпустку для лікування, директорка департаменту зазначила, що Законом України №3621-ІХ внесено зміни як стосовно правил отримання грошового забезпечення під час лікування військовослужбовців, так і процедури лікування за кордоном.

Так, законом приведені у відповідність строки виплати грошового забезпечення при наданні відпустки для лікування незалежно від того, де воно проводиться (в Україні чи за кордоном), — до 12 місяців залежно від характеру захворювання, поранення, лікування. Передбачено проходження ВЛК для визначення потреби в довготривалому лікуванні — на четвертому місяці лікування. Механізм проходження такої ВЛК буде описаний у змінах до наказу №402.

Автор: Наталя Мамченко

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