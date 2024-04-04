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Обмежено придатні чоловіки повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти ВЛК

12:54, 4 квітня 2024
У Міноборони повідомили, що скасування статусу обмежено придатний не означає автоматичний перехід до статусів придатний або непридатний.
Обмежено придатні чоловіки повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти ВЛК
Фото: 24tv.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний».

Міністерство оборони України роз’яснило, що чекає на військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус.

У відомстві наголошують, що скасування статусу «‎обмежено придатний» не означає автоматичний перехід до статусів «придатний» або «непридатний».

Обмежено придатні громадяни мать повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання чинності законом, тобто до 4.02.2025.

До серпня Уряд має визначити оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби.

Нагадаємо, член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський під час телемарафону зауважив, що обмежено придатних можуть відправити у бойові підрозділи.

«Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і повинні поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах», – сказав нардеп.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим же законом голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, із певними умовами.

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