Ограниченно пригодные мужчины должны до 4 февраля 2025 повторно пройти ВЛК

В Минобороны сообщили, что отмена статуса ограниченно пригодный не означает автоматический переход к статусу пригодный или непригодный.

Фото: 24tv.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса «ограниченно пригодный».

Министерство обороны Украины разъяснило, что ожидает военных и военнообязанных, имеющих этот статус.

В ведомстве отмечают, что отмена статуса «ограниченно пригодный» не означает автоматический переход к статусу «пригодный» или «непригодный».

Ограниченно пригодные граждане должны повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона, то есть до 4.02.2025.

До августа Правительство должно определить обновленный список заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе.

Напомним, член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский во время телемарафона отметил, что ограниченно годных могут отправить в боевые подразделения.

«Когда мы наведем порядок и четко определим, кто годен, а кто негоден, они могут быть мобилизованы, если пригодятся, и должны пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах», – сказал нардеп.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим же законом главы и члены врачебно-консультативных комиссий исключены из перечня субъектов, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции, с определенными условиями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.