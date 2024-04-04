В Харькове задержан пограничник, который за $7500 обещал перевести коллегу в другое подразделение

Мужчина требовал взятку у своего коллеги, который хотел перевестись из отдела пограничной службы в управление пограничного отряда.

В Харькове задержали и сообщили о подозрении пограничнику, который за взятку обещал коллеге перевести его из одного подразделения в другое. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что пограничник требовал взятку у своего коллеги, который хотел перевестись из отдела пограничной службы в управление пограничного отряда. Фигурант сообщил, что может «решить этот вопрос, поговорив с нужными людьми».

За это он захотел получить 7,5 тысячи долларов. Цену аргументировал тем, что это сложная процедура и только используя свой авторитет сможет помочь с переводом.

28 марта возле одного из харьковских кинотеатров состоялась встреча, на которой подозреваемый получил взятку. Сразу после этого он был задержан.

Пограничнику уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к такой преступной схеме.

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