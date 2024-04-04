Конфликт интересов: мартовские протоколы и судебные решения по материалам НАПК

НАПК отчиталось о нарушении этических норму работе должностных лиц в марте.

Национальное агентство по предупреждению коррупции активно принимает меры по контролю за нарушением этических норм и конфликта интересов в деятельности должностных лиц. В марте 2024 года был составлен ряд административных протоколов и принято решений в случаях нарушений. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Одним из таких случаев стало нарушение ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, зафиксированное в отношении судьи Хотинского районного суда Черновицкой области. Установлено, что она, имея договорные отношения с адвокатом, приняла решение в интересах сторон, которые представлял этот адвокат.

Кроме того, были составлены протоколы по факту получения бывшим заместителем Председателя Нацполиции подарков в виде аренды жилья по ценам ниже рыночной стоимости.

В марте Печерский районный суд Киева признал виновным народного депутата Александра Дубинского в нарушении установленных Законом ограничений по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Суд подтвердил позицию НАПК о наличии в его действиях состава административного правонарушения - Дубинский направлял депутатские обращения в Министерство здравоохранения и ГБР с целью получения сведений, необходимых ему для собственной защиты от уголовного преследования. Также суд наложил на него штраф в размере 3 400 грн.

Судебный приговор по материалам НАПК получил и бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Печерский райсуд Киева признал его виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. На экс-главу Верховного Суда также наложен штраф в 2 550 грн и конфискован подарок в 906 600 грн. 11 марта Киевский апелляционный суд отказал Князеву в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда, а значит оно вступило в законную силу.

В результате судебных процессов были применены штрафные санкции и конфискация подарков. Кроме того, апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы одному из обвиняемых, подтвердив тем самым законность решения первой инстанции.

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