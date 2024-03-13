Суд визнав нардепа Олександра Дубінського винним у діях в умовах конфлікту інтересів

Суд зобов’язав народного депутата сплатити штраф.

Печерський районний суд міста Києва 13 березня на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції визнав винним народного депутата Олександра Дубінського у порушенні встановлених законом вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Крім того, суд зобов’язав його сплатити штраф.

Про це повідомили у НАЗК.

Там зазначили, що після набрання рішенням законної сили відомості стосовно нардепа буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Також у НАЗК зазначили, що склали протокол про вчинення пов’язаних з корупцією адміністративних правопорушень стосовно нардепа Дубінського у листопаді минулого року.

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