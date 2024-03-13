Суд признал нардепа Александра Дубинского виновным в действиях в условиях конфликта интересов

Суд обязал народного депутата заплатить штраф.

Печерский районный суд города Киева 13 марта на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции признал виновным народного депутата Александра Дубинского в нарушении установленных законом требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Кроме того, суд обязал его уплатить штраф.

Об этом сообщили в НАПК.

Там отметили, что после вступления решения в законную силу сведения о нардепе будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вынесения и вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Также в НАПК отметили, что составили протокол о совершении связанных с коррупцией административных правонарушений в отношении нардепа Дубинского в ноябре прошлого года.

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