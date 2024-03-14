Во Львове официанты через хитрую схему присвоили более 200 тысяч гривен

Лица мошенническим способом присваивали средства одного из заведений питания.

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Во Львове правоохранители разоблачили официантов одного из заведений общественного питания, которые мошенническим способом присваивали средства заведения. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.

38-летний житель Львовского района и 23-летняя львовянка использовали систему купонов, введенную для клиентов ресторана и осуществляли несанкционированные вмешательства в работу электронной программы учета.

Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконного присвоения злоумышленниками средств на общую сумму более 200 тысяч гривен.

Следователи сообщили им о подозрениях. Максимальное наказание, угрожающее подозреваемым - лишение свободы сроком до пяти лет.

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