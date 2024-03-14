Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о «клубе белого бизнеса», который получит ряд налоговых преимуществ

Будет введен Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

Что новый заместитель председателя ГСА по цифровизации судебной власти пообещал Совету правосудия

Как Леонид Сапельников пообещал Высшему совету правосудия разобраться с проблемами ЕСИТС.

Европарламент законом об искусственном интеллекте запретил собирать изображения лица с записей камер видеонаблюдения для создания баз данных

Биометрические системы идентификации граждан «в реальном времени» можно будет использовать только при условии специального предварительного судебного или административного разрешения.

Европарламент принял закон, которым запретил оказывать давление на СМИ, включая задержание, обыски в офисах и установку ПО для наблюдения

Как отмечает Европарламент, согласно новому закону властям будет запрещено оказывать давление на журналистов и редакторов, чтобы они раскрыли свои источники, включая задержание, санкции, обыски в офисах или установку программного обеспечения для наблюдения на их электронных устройствах.

Закон о мобилизации позволит обнаружить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других реестрах

Член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко отметил, что законопроект 10449 о мобилизации решает проблему, когда многие военнообязанные отсутствуют в реестрах Центров комплектации, их физически и технически не видят.

  1. В Украине

На Закарпатье лесхоз пять лет не платил налог на землю: долг составил почти 6 миллионов гривен

07:18, 14 марта 2024
Прокуратура обеспечила возмещение в государственный бюджет более 5,8 млн грн.
На Закарпатье лесхоз пять лет не платил налог на землю: долг составил почти 6 миллионов гривен
Иллюстративное фото \ Источник: n.forest.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье Свалявское лесное хозяйство, которое правоохранители разоблачили в умышленном уклонении от налогов, уплатило в государственный бюджет 5,8 млн грн. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Установлено, что госпредприятие "Свалявское ЛГ" уклонилось от уплаты налога за лесные земли. В общей сложности оно задолжало 5,8 млн грн, что включает сумму штрафной санкции за несвоевременную оплату и начисленную пеню.

В прокуратуре отметили, что изменения в законодательство о том, что лесные земли, кроме рентной платы, облагаются еще и земельным налогом, вступили в силу в 2018 году. Несмотря на это, главный бухгалтер предприятия, ответственный за финансово хозяйственную деятельность, не подал уточняющую налоговую декларацию по плате за землю, что и привело к возникновению задолженности.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Учитывая, что долг в бюджет возмещен в полном объеме, главный бухгалтер освобожден от уголовной ответственности в предусмотренном законом порядке (ч. 4 ст. 212 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олена Коваленко
    Олена Коваленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси