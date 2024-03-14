На Закарпатье лесхоз пять лет не платил налог на землю: долг составил почти 6 миллионов гривен

Прокуратура обеспечила возмещение в государственный бюджет более 5,8 млн грн.

Иллюстративное фото \ Источник: n.forest.gov.ua

На Закарпатье Свалявское лесное хозяйство, которое правоохранители разоблачили в умышленном уклонении от налогов, уплатило в государственный бюджет 5,8 млн грн. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Установлено, что госпредприятие "Свалявское ЛГ" уклонилось от уплаты налога за лесные земли. В общей сложности оно задолжало 5,8 млн грн, что включает сумму штрафной санкции за несвоевременную оплату и начисленную пеню.

В прокуратуре отметили, что изменения в законодательство о том, что лесные земли, кроме рентной платы, облагаются еще и земельным налогом, вступили в силу в 2018 году. Несмотря на это, главный бухгалтер предприятия, ответственный за финансово хозяйственную деятельность, не подал уточняющую налоговую декларацию по плате за землю, что и привело к возникновению задолженности.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Учитывая, что долг в бюджет возмещен в полном объеме, главный бухгалтер освобожден от уголовной ответственности в предусмотренном законом порядке (ч. 4 ст. 212 УК Украины).

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