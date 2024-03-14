На Закарпатті лісгосп п'ять років не сплачував податок на землю: борг склав майже 6 мільйонів гривень

Прокуратура забезпечила відшкодування до державного бюджету понад 5,8 млн грн.

Ілюстративне фото \ Джерело: n.forest.gov.ua

На Закарпатті Свалявське лісове господарство, яке правоохоронці викрили в умисному ухиленні від податків, сплатило до державного бюджету 5,8 млн грн. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Встановлено, що держпідприємство «Свалявське ЛГ» ухилилося від сплати податку за лісові землі. Загалом воно заборгувало 5,8 млн грн, що включає суму штрафної санкції за несвоєчасну оплату та нараховану пеню.

У прокуратурі зауважили, що зміни до законодавства про те, що лісові землі, крім рентної плати, обкладаються ще й земельним податком, набрали чинності у 2018 році. Попри це, головний бухгалтер підприємства, відповідальний за фінансово-господарську діяльність, не подав уточнюючу податкову декларацію з плати за землю, що й призвело до виникнення заборгованості.

Наразі досудове розслідування завершено. З огляду на те, що борг до бюджету відшкодовано в повному обсязі, головного бухгалтера звільнено від кримінальної відповідальності у передбаченому законом порядку (ч. 4 ст. 212 КК України).

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