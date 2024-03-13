Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про мобілізацію дасть можливість виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших реєстрах

Член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко зазначив, що законопроект 10449 про мобілізацію вирішує проблему, коли багато військовозобов’язаних відсутні в реєстрах Центрів комплектації, їх фізично і технічно не бачать.

Троє переможців конкурсу на посади суддів місцевих судів відмовилися від посад суддів

Кандидати вирішили стати суддями апеляційних судів.

Вирішення в судовому рішенні питання про взаємні обовʼязки субʼєктів владних повноважень у сфері безпеки є підставою для їх залучення в якості третіх осіб – Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що інститут третьої особи спрямований на створення умов для захисту прав, свобод та інтересів такої особи, які можуть бути порушені при вирішенні спору між позивачем і відповідачем за відсутності третьої особи.

Скільки буде тривати конкурс на посади суддів апеляційних судів і чому швидко він не відбудеться: коментар ВККС

Потрібно розробити нові тестові завдання, практичні завдання, тести на когнітивні здібності та нові регламентні документи.

У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

  1. В Україні

В Україні циркулює 29 субваріантів COVID-19 – підтипів штаму «Омікрону»

20:56, 13 березня 2024
Світова тенденція щодо COVID-19 полягає у тому, що вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань.
В Україні циркулює 29 субваріантів COVID-19 – підтипів штаму «Омікрону»
Джерело фото: Markus Spiske / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зараз на території України циркулює 29 субваріантів штаму «Омікрон». Від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема «Дельту» та «Альфу», поширені під час попереднього епідсезону.

Такі дані навели у Міністерстві охорони здоров'я.

Водночас заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що світова тенденція щодо COVID-19 полягає у тому, що вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань, як грип.

«Щороку люди будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Наразі відомий і досліджений характер мутацій COVID-19 не вказує на те, що вірус став агресивнішим для організму. Все частіше COVID-19 протікає як гостра респіраторно-вірусна інфекція та ухиляється від імунної відповіді — тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тому захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби», — зазначив заступник міністра.

Як повідомляється, за перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику, тому їм рекомендована вакцинація.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики