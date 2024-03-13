В Україні циркулює 29 субваріантів COVID-19 – підтипів штаму «Омікрону»

Світова тенденція щодо COVID-19 полягає у тому, що вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань.

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Зараз на території України циркулює 29 субваріантів штаму «Омікрон». Від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема «Дельту» та «Альфу», поширені під час попереднього епідсезону.

Такі дані навели у Міністерстві охорони здоров'я.

Водночас заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що світова тенденція щодо COVID-19 полягає у тому, що вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань, як грип.

«Щороку люди будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Наразі відомий і досліджений характер мутацій COVID-19 не вказує на те, що вірус став агресивнішим для організму. Все частіше COVID-19 протікає як гостра респіраторно-вірусна інфекція та ухиляється від імунної відповіді — тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тому захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби», — зазначив заступник міністра.

Як повідомляється, за перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику, тому їм рекомендована вакцинація.

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