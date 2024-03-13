В Украине циркулирует 29 субвариантов COVID-19 – подтипов штамма «Омикрона»

Мировая тенденция относительно COVID-19 заключается в том, что вирус окончательно переходит в категорию сезонных заболеваний.

Источник фото: Markus Spiske / Unsplash

Сейчас на территории Украины циркулирует 29 субвариантов штамма «Омикрон». С начала 2022 именно этот штамм фактически вытеснил другие COVID-штаммы, в частности «Дельту» и «Альфу», распространенные во время предыдущего эпидсезона.

Такие данные привели в Министерстве здравоохранения.

В то же время, заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что мировая тенденция относительно COVID-19 заключается в том, что вирус окончательно переходит в категорию сезонных заболеваний, как грипп.

«Каждый год люди будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать. Известный и исследованный характер мутаций COVID-19 не указывает на то, что вирус стал более агрессивным для организма. Все чаще COVID-19 протекает как острая респираторно-вирусная инфекция и уклоняется от иммунного ответа — то есть скорее поражает ослабленный иммунитет, поэтому заболеть могут даже раньше вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни», — отметил заместитель министра.

Как сообщается, за течением заболевания штамм «Омикрон» преимущественно протекает как обычная респираторная болезнь и не вызывает тяжелой кислородной зависимости. Однако остается опасным для групп риска, потому им рекомендована вакцинация.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.