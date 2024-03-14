В «Киев Цифровой» теперь отображаться движение фуникулера

На карте «Движения транспорта» отображается фуникулер.

Теперь в приложении «Киев Цифровой» появилась информация о работе фуникулера. Об этом сообщили на Facebook-странице приложения.

Отмечается, что на карте «Движения транспорта» теперь отображается фуникулер.

Кроме того, в приложении можно просматривать график станций фуникулера, что позволит планировать весенние прогулки по Старому Киеву.

Ранее сообщалось, что «Киев Цифровой» научился искать свободные места на паркингах.

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