Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о мобилизации позволит обнаружить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других реестрах

Член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко отметил, что законопроект 10449 о мобилизации решает проблему, когда многие военнообязанные отсутствуют в реестрах Центров комплектации, их физически и технически не видят.

Три победителя конкурса на должности судей местных судов отказались от должностей судей

Кандидаты решили стать судьями апелляционных судов.

Решение в судебном решении вопроса о взаимных обязанностях субъектов властных полномочий в сфере безопасности является основанием для их привлечения в качестве третьих лиц – Верховный Суд

Верховный Суд пояснил, что институт третьего лица направлен на создание условий для защиты прав, свобод и интересов такого лица, которые могут быть нарушены при разрешении спора между истцом и ответчиком в отсутствие третьего лица.

Сколько будет длиться конкурс на должности судей апелляционных судов и почему быстро он не состоится: комментарий ВККС

Следует разработать новые тестовые задания, практические задачи, тесты на когнитивные способности и новые регламентные документы.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

  1. В Украине

В «Киев Цифровой» теперь отображаться движение фуникулера

07:00, 14 марта 2024
На карте «Движения транспорта» отображается фуникулер.
В «Киев Цифровой» теперь отображаться движение фуникулера
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Теперь в приложении «Киев Цифровой» появилась информация о работе фуникулера. Об этом сообщили на Facebook-странице приложения.

Отмечается, что на карте «Движения транспорта» теперь отображается фуникулер.

Кроме того, в приложении можно просматривать график станций фуникулера, что позволит планировать весенние прогулки по Старому Киеву.

Ранее сообщалось, что «Киев Цифровой» научился искать свободные места на паркингах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олена Коваленко
    Олена Коваленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси