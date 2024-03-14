Почти ₴800 000 ущерба при ремонте уличного освещения: в Киевской области будут судить подрядчика и инженера по технадзору

Подрядчик и инженер технадзора при передаче заказчику актов о выполнении строительных работ, внесли в указанные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и их стоимости.

В Киевской области будут судить подрядчика и инженера по технадзору, действия которых привели к почти 800 тыс грн ущерба. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Так, в суд направили обвинительные акты в отношении директора подрядной организации и инженера технического надзора.

Установлено, что коммунальное предприятие Белоцерковского городского совета заключило договоры подряда с обществом по капитальному ремонту уличного освещения в городе Белая Церковь.

Подрядчик и инженер технадзора при передаче заказчику актов о выполнении строительных работ внесли в указанные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и их стоимости.

В результате действий обвиняемых территориальной общине нанесено почти 800 тыс. грн ущерба.

Действия руководителя подрядной организации квалифицированы как завладение чужим имуществом и служебный подлог (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), а инженера технического надзора – пособничество в завладении чужим имуществом и служебный подлог (ч. 5 ст. 27 ч. 3, 4 ст.191, ч. 1 ст.366 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.