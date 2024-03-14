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  1. В Україні

Майже ₴800 000 збитків під час ремонту вуличного освітлення: на Київщині судитимуть підрядника та інженера з технагляду

00:12, 14 березня 2024
Підрядник та інженер технагляду при передачі замовнику актів про виконання будівельних робіт, внесли до вказаних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості.
Майже ₴800 000 збитків під час ремонту вуличного освітлення: на Київщині судитимуть підрядника та інженера з технагляду
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​На Київщині судитимуть підрядника та інженера з технагляду, дії яких призвели до майже 800 тис грн збитків. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Так, до суду скерували обвинувальні акти стосовно директора підрядної організації та інженера технічного нагляду.

Встановлено, що комунальне підприємство Білоцерківської міської ради уклало договори підряду з товариством щодо капітального ремонту вуличного освітлення у місті Біла Церква.

Підрядник та інженер технагляду при передачі замовнику актів про виконання будівельних робіт, внесли до вказаних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості.

Внаслідок дій обвинувачених територіальній громаді завдано майже 800 тис. грн збитків.

Дії керівника підрядної організації кваліфіковано як заволодіння чужим майном та службове підроблення (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), а інженера технічного нагляду – пособництво у заволодінні чужим майном та службове підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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