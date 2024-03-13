Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про заборону TikTok

В США можуть заборонити TikTok.

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Палата представників Конгресу США схвалила законопроект, який може заборонити TikTok для користувачів у США. Про це пише «CNN».

За підтримку ініціативи проголосували 352 члени нижньої палати Конгресу, проти – 65. Однак, поки неясно, якою буде доля цього заходу в Сенаті.

Як писала «Судово-юридична газета», 5 березня американські законодавці представили в Конгресі законопроект, який вимагає від китайської ByteDance відмовитися від TikTok.

Законопроєкт дає ByteDance 165 днів, щоб відмовитися від TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців, або його виключать з магазинів програм від Apple та Google.

В свою чергу, у TikTok заявили, що цей законопроект є «прямою забороною TikTok, незалежно від того, наскільки автори намагаються його замаскувати». «Цей закон порушить права 170 мільйонів американців, передбачені Першою поправкою, і позбавить 5 мільйонів малих підприємств платформи, на яку вони покладаються, щоб рости та створювати робочі місця», - додали там.

Зазначимо, що у 2022 році президент США Джо Байден підписав закон, спрямований на те, щоб заборонити доступ і використання TikTok федеральним чиновникам, а інші штати ввели подібні державні заборони на додатки TikTok.

Втім, вже у лютому 2024 року під час виборчої кампанії у Байдена з’явився офіційний обліковий запис TikTok. У його акаунті показали, як президента запитують про Супербоул (фінальний матч сезону в американському футболі). Також там містився жарт про теорію «політичної змови» щодо Тейлор Свіфт.

Згодом Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу застосунку.

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