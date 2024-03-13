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  1. В мире

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете TikTok

17:53, 13 марта 2024
В США могут запретить TikTok.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете TikTok
Источник фото: Getty Images
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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который может запретить TikTok для пользователей США. Об этом пишет «CNN».

За поддержку инициативы проголосовали 352 члена нижней палаты Конгресса, против – 65. Однако пока неясно, какой будет судьба этой меры в Сенате.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 5 марта американские законодатели представили в Конгрессе законопроект, требующий от китайской ByteDance отказаться от TikTok.

Законопроект дает ByteDance 165 дней, чтобы отказаться от TikTok, которым пользуется более 170 миллионов американцев, или его исключат из магазинов приложений от Apple и Google.

В свою очередь, в TikTok заявили, что этот законопроект является «прямым запретом TikTok, вне зависимости от того, насколько авторы пытаются его замаскировать». «Этот закон нарушит права 170 миллионов американцев, предусмотренные Первой поправкой, и лишит 5 миллионов малых предприятий платформы, на которую они полагаются, чтобы расти и создавать рабочие места», - добавили там.

Отметим, что в 2022 году президент США Джо Байден подписал закон, направленный на то, чтобы запретить доступ и использование TikTok федеральным чиновникам, а другие штаты ввели подобные государственные запреты на приложения TikTok.

Впрочем, уже в феврале 2024 года во время избирательной кампании у Байдена появилась официальная учетная запись TikTok. В его аккаунте показали, как президента спрашивают о Супербоуле (финальный матч сезона в американском футболе). Также там содержалась шутка о теории «политического сговора» по Тейлор Свифт.

Позже Джо Байден заявил о готовности подписать закон, который ограничит работу приложения.

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