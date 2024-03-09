Джо Байден заявил, что готов поддержать запрет TikTok в США

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете использования TikTok на устройствах федеральных служащих, но впоследствии сам завел себе официальный аккаунт в TikTok.

Фото: straitstimes.com.sg

Как известно, 5 марта американские законодатели представили в Конгрессе законопроект о запрете TikTok.

Позже президент США Джо Байден, заведший себе аккаунт в TikTok, заявил о готовности подписать закон, который ограничит работу приложения TikTok китайской компании ByteDance, пишет CBS News.

Речь идет о «Законе о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными государствами», согласно которому ByteDance должен продать TikTok в течение шести месяцев иначе попадет под запрет в американских магазинах приложений и веб-хостингах, пишет CBS News.

По словам лидера большинства в Палате представителей республиканца из Луизианы Стива Скализа, который назвал это мероприятие «критически важным для национальной безопасности», голосование по этому вопросу состоится на следующей неделе.

В одностраничной записке для членов Конгресса, которую получил Министерство юстиции, изложило опасности, которые, по его мнению, представляет TikTok, включая «огромные объемы конфиденциальных данных», которые он собирает, а также возможность для китайского правительства проводить кампании влияния.

Напомним, в 2022 году президент США Джо Байден подписал закон, направленный на то, чтобы запретить доступ и использование TikTok федеральным чиновникам, а другие штаты ввели подобные государственные запреты на приложения TikTok.

Впрочем, уже в феврале 2024 года во время избирательной кампании у Байдена появилась официальная учетная запись TikTok. Сначала в его аккаунте показали, как президента спрашивают о Супербоуле (финальный матч сезона в американском футболе). Также там содержалась шутка о теории «политического сговора» по Тейлор Свифт.

В декабре исследовательский центр Pew опубликовал опрос, показавший, что на октябрь 2024 года 38% взрослых американцев поддерживают запрет TikTok по сравнению с 50% в марте.

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